Dočekuju zimu „ušuškani“ – Urađena energetska sanacija vrtića i pet škola

Početak nove školske godine učenici i zaposleni u pet osnovnih škola na području Kruševca dočekaće u objektima na kojima je urađena energetska sanacija, zamenjena je stolarija, postavljena termoizolacija na fasadama i ispod krovova, postavljlena led rasveta ili zamenjeni kotlovi. U energetski efikasan objekat ući će i mališani koji pohađaju vrtić „Pčelica“ u Koloniji. Procenjeno je da će se na ovaj način za 47 odsto smanjiti utrošak energije, dok će emisija ugljen dioksida biti manja za 51 dosto.

Obimni radovi na šest objekata odvijali su se tokom ove godine, u njih je ukupno uloženo oko dva miliona evra, od kojih je 1,65 miliona donirala Vlada Švajcarske, a ostatak je obezbedio Grad Kruševac. Završetak radova i skori početak nastave bili su povod da predstavnici Grada i Okruga u rekonstruisanim objekima dočekaju donatore i predstavnike Vlade.

–Sprovedene mere će povećati komfor za decu i zaposlene i doprineće uštedi energije. Švajcarska već nekoliko godina podržava mere za poboljšanje energetske efikasnosti u gradovima i opštinama u Srbiji, zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Ulaganje u inovativne sisteme upravljanja energijom je u fokusu naše strategije za međunarodnu saradnju, a ne puko finansiranje grantova za infrastrukturu. Uveđen sam da će ovaj pristup biti dugoročno održiviji – kazao je, nakon obilaska dva objekta u Kruševcu, direktor Švajcarske kancelarije za saradnju sa Srbijom, Rihard Koli.

Na energetskoj sanaciji, pre svega školskih objekata, radi se, prema rečima ministarke rudarstva i energetike, Zorane Mihajlović, u mnogim gradovima i opštinama:

–Uštede se, samo u Kruševcu, mere u stotinama kilograma ugljen dioksida. Kruševac može da bude primer zelene agende, hoćemo da pokažemo da je to realno i moguće. U današnje vreme, kada znamo da će energetska kriza trajati godinama, mi kao društvo moramo da shvatimo da moramo brže da napravimo zaokret za zelenoj i čistoj ekonomiji i energetici. Ako ćemo negde to prvo da uradimo biće to tamo gde su objekti stari, gde je potrošnja energije velika i gde brzo možemo da vidimo učinak i rezultat.

A konkretne brojke, prema onome što je proračunato, kako je iznela gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, kažu da će, nakon ove sanacije, utrošak energije i novca koji se za nju izdvaja, biti manji za po 47 odsto, dok će emisija ugljen dioksida biti manja za 51 odsto.

–Ovim podacima treba da se rukovodimo kada razmišljamo da ostale objekte javne namene učinimo energetski efikasnim. Takođe, važno je da energetski efikasnim učinimo i privatne objekte, zato Grad Kruševac sarađuje sa Ministarstvom, učestvujemo u svim javnim pozivima koje ono raspiše za energetsku sanaciju objekata – kazala je Palurovićka.

Nadležni su danas obišli OŠ „Jovan Popović, na kojoj je urađena termoizolaciona fasada, zamenjena rasveta i oluci te stolarija u fiskulturnoj sali, i vrtić „Pčelica“ na kome je zamenjena stolarija, postavljena termoizolacija ispod krova, koji je rekonstruisan, te zamenjeni kotao, sanitarije i rasveta.

U okviru projekta „Energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji“, koji sprovodi Švajcarska ambasada, urađena je i sanacija osnovnih škola u Gornjem Stepošu, Žabaru, Bivolju i Jasici.

J.B.