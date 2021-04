Do septembra potrebno još 500 radnika za Moravski koridor

Na projektu izgradnje Moravskog koridora kompanija “Behtel – Enka”, na potezu između Pojata i Čačka, trenutno ima skoro 900 direktnih radnika i podizvođača, a do septembra ove godine bi na ovom delu trebalo da bude ukupno angažovano 1.400 radnika, navode za naš portal nadležni iz te kompanije

– Trenutno je na projektu zaposleno 622 domaća i 277 stranih državljana. Kako izgradnja Moravskog koridora napreduje imamo na raspolaganju sve više otvorenih pozicija koje će zahtevati popunjavanje tokom narednih meseci – navode u toj kompaniji.

Preciziraju da su im potrebni građevinski radnici, potom stručnjaci iz tehničkih oblasti, ali i osoblje za radnički kamp.

– Potrebni su rukovaoci teške opreme, potom vešte zanatlije: mehaničari, električari, autoelektričari, vodoinstalateri, monteri, monteri građevinskih skela, betonski radnici, armirači i slična zanimanja – neke su od traženih pozicija.

Takođe su dostupna radna mesta u tehničkim grupama i grupama za podršku, odnosno geodeti, instrumentalni tehničari, tehničari kontrole kvaliteta.

– Naša kamp – operativna grupa traži osoblje za kamp, odnosno potrebni su kuvari, pomoćnici kuvara, domaćice, domari, osoblje za perionicu rublja i opšti pomoćnici. Rad u skladištu će se uskoro značajno proširiti, što će zahtevati dodatne čuvare koji treba da primaju, izdaju i distribuiraju zalihe po prijemu – dodaju.

Zainteresovani kandidati mogu da pogledaju dostupna radna mesta na veb stranici Nacionalne službe za zapošljavanje

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi.

Prijave i CV mogu direktno proslediti konzorcijumu “Behtel – Enka” na [email protected]

U toku je, kako dodaju, izrada web stranice projekta koja će imati deo posvećen onima koji traže zaposlenje, a planirano je da se preko tog sajta oglašavaju radna mesta.

U toj kompaniji podsećaju da predstavnici Odeljenja za odnose sa zajednicama i odnose s javnošću redovno posećuje lokalne zajednice i dostavlja obrasce za prijavu koji se mogu naći u svim mesnim zajednicama.

Zainteresovani za rad na Moravskom koridoru se, prema ranijim informacijama iz Nacionalne službe za zapošljavanje, koje je naš portal objavio, mogu prijaviti i popunjavanjem formulara u toj službi.

Podsetimo da je početak radova na Moravskom koridoru svečano označen u decembru 2019. godine, a radovi su intenzivirani godinu dana kasnije. Deonica koja bi Kruševac trebalo da poveže sa Pojatama, duga oko 28 kilometara, bi prema nedavnim izjavama nadležnih mogla da bude govotova najranije do kraja godine, a najkasnije do sledećeg marta, dok bi ceo autoput trebalo da bude završen do marta 2024. godine. Moravski koridor će biti dug 112, 7 kilometara, ugovorena vrednost radova je 745 miliona evra, uz mogućnost dodatni 20 odsto troškova. On će povezati sve veće gradove centralne Srbije gde živi više od pola miliona ljudi: Kruševac, Kraljevo, Čačak, Vrnjačku Banju, Trstenik, Stalać i Ćićevac, te koridore 10 i 11. Na njemu će biti izgradjeno 11 petlji i 130 ostalih objekata, od čega 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

