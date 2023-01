Aleksandra Punoševac, košarkašica – Godina velikih pobeda

Mnogo velikih pobeda i poziv ženske seniorske reprezentacije obeležili su njenu prethodnu godinu.

-Dosta velikih pobeda obeležilo je 2022. godinu, a poziv ženske seniorske reprezentacije je bila kruna ove moje uspešne sezone. Uspeli smo, klub u kome igram, ŽKK „Duga“ Šabac, da ove sezone dobijemo neke od beogradskih klubova kao što su ŽKK Art basket, koji je prilično jak klub, i Radivoj Korać, koji je takođe klub sa velikom istorijom – rekla je košarkašica Aleksandra Punoševac odgovarajući na naše pitanje o događaju, osobi ili postupku, koji su obeležili prošlu godinu.

Pobeda je, kako je dodala, zabeležena i protiv ženskog košarkaškog kluba Partizan u Beogradu.

-To je, po mom mišljenju, najbolja utakmica moje ekipe otkad sam ovde, a to je period od četiri godine. To su velike pobede za moj klub i taj osećaj sreće i euforije, kada se vraćate sa utakmice, mora da se doživi – kazala je Aleksandra.

Ona je, inače, ranije bila članica kruševačkog ženskog košarkaškog kluba „Bagdala“.