Kadetkinje kruševačkog Odbojkaškog kluba Antena 08 danas su dobile i drugi uzastopni meč u prvenstvu. Savladale su, u komšijskom derbiju u Lazarevom gradu, ŽOK Župu iz Aleksandrovca rezultatom 3:1. Pre toga učenice trenera Aleksandra Sojevića i Gorana Dimitrijevića bile su bolje od ŽOK Trstenik 3:2

-Sve je besprekorno funkcionisalo u našem sastavu. Do detalja su ispoštovale svaki dogovor i pred devojčicama do 16 godina je uspešna odbojkaška budućnost – komentarisao je trener Aleksandar Sojević.

I njegov kolega Goran Dimitrijević biranim rečima svedoči o ovom trijumfu: – Iskreno, posle uspešnog starta protiv Trsteničanki, očekivali smo reprizu protiv Župe. To se i obistinilo, a naša pobeda nijednog trenutka nije bila pod znakom pitanja – veli Goran Dimitrijević.

Lj.Marković

Komšijski derbi pripao ŽOK Antena 08

