Na Evropski dan parkova u Pionirskom parku deset novih sadnica

Nova stabla jasena i katalpe dobila su svoj dom u rekonstruisanom Pionirskom parku na Evropski dan parkova, 24. maj, koji je u Kruševcu obeležen i programom učenika ovdašnjih osnovnih škola i vrtića, te izložbom dečijih radova na temu “Prolećne vesti”

Nove “stanovnike” Pionirskog parka koji će nositi simbolični naziv “Drvo generacije”, zasadili su učenici šest osnovnih škola kao i deca iz vrtića Ustanove “Nata Veljković” uz pomoć radnika Javnog komunalnog preduzeća, a sadnice su poklon rasadnika iz Velikog Šiljegovca.

Program koji slavi prirodu i podstiče nas da brinemo o njoj, u prostoru Vrtića “Neven” priredili su mališani osnovci i predškolci, a na smisao obeležavanja Evropskog dana parkova podsetila je Olivera Drenovac, pomoćnica gradonačelnice za ekologiju i održivi razvoj, koja je prošle godine i pokrenula inicijativu da se naš grad uključi u slavljenje Evropskog dana parkova.

Drenovac je podsetila da se 24. april kao Evropski dan parkova obeležava od 1999. godine, a u Srbiji od 2001., te da ga je Evropska asocijacija nacionalnih parkova ustanovila u znak sećanja na ovaj datum iz 1909. godine kada je u Švedskoj u toku jednog dana devet zaštićenih prirodnih dobara proglašeno nacionalnim parkovima.

– To je prva zaštita takve vrste u Evropi. Nakon toga su i ostale zemlje počele da štite svoja prirodna dobra. S obzirom na to da smo mi u Kruševcu u poslednjih pet-šest godina značajno popravili stanje našeg Pionirskog parka i parka na Bagdali, da smo ih oplemenili, uredili, obogatili sadržajima, moja ideja je bila da i Kruševac može da se svrsta u one gradove u kojima su parkovi lepo mesto gde kvalitetno vreme provode sve generacije.

Evropski dan parkova je dan kada treba da se setimo značaja i vrednosti koje javne zelene površine imaju u našim gradovima, rekla je Drenovac, a na pitanje da li naš grad ima dovoljno takvih površina, odgovorila je:

– Mi nemamo dovoljno parkova i to je još jedan razlog zbog koga treba da obeležavamo ovaj datum, jer pored ova dva parka i parka Slobodište koji nije dovoljno iskorišen, Kruševcu treba još parkova. Prostornim planom Kruševca predviđene su nove zelene površine koje treba braniti od takozvanog investitorskog urbanizma da bi one zaista i postale zelene, i to je naš zadatak u narednom periodu.

