14. Etno-festival 21. septembra u Varvarinu

Postavljeno: 20.09.2025

Povodom obeležavanja Dana opštine i 215. godišnjice Varvarinske bitke, Opština Varvarin pripremila je niz kulturnih i sportskih dešavanja u čast ovog značajnog praznika

Tradicionalni 14. Etno-festival biće održan u nedelju, 21. septembra, u centru Varvarina, sa početkom u 11 časova.

Tokom festivala, učesnici će se takmičiti u pripremi najukusnijih slatkih i slanih tradicionalnih jela, peciva, zimnice, kao i u pripremi najukusnijeg kotlića. Pored toga, biće organizovana takmičenja za najlepši štand, najkvalitetnija pića, med, kao i prezentacija tradicionalnih zanata.

Jedan od najposećenijih delova programa biće defile predškolaca, dok će za zabavu i atmosferu tokom festivala biti zadužena Kulturno-umetnička društva iz Temnićkog kraja.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste da posete Etno-festival i učestvuju u proslavi bogatog kulturnog nasleđa i tradicije Varvarina.

Izvor i foto: Temnić info

