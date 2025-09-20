Ostavka šefa stručnog štaba FK Napredak

Postavljeno: 20.09.2025

Umesto očekivane pobede nad Radnikom, usledio je novi poraz, posle kojeg je trener Milan Nikolić podneo ostavku

Poraz od Radnika bio je kap koja je prelila čašu. I odmah po završetku utakmice šef stručnog štaba Milan Nikolić, više nego vidljivo razočaran i utučen, odlučio je da se povuče, a odluku danas i potvrdio:

-Kao bivši igrač ovog Kluba, imao sam ogromnu želju i volju da i kao trener ostavim trag i doprinesem dobrim rezultatima, ali nije išlo. Bio sam spreman da se povučem i posle poraza na Čairu. Zna se ko je uvek odgovoran za rezultate. Promena na klupi je stoga neophodna, nasledniku mogu samo da poželim puno sreće i uspeha i da što pre „prodrma“ ekipu, jer Napretku nikako ne priliče ovi rezultati i trenutni plasman.

 

