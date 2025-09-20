Ostavka šefa stručnog štaba FK Napredak

Umesto očekivane pobede nad Radnikom, usledio je novi poraz, posle kojeg je trener Milan Nikolić podneo ostavku

Poraz od Radnika bio je kap koja je prelila čašu. I odmah po završetku utakmice šef stručnog štaba Milan Nikolić, više nego vidljivo razočaran i utučen, odlučio je da se povuče, a odluku danas i potvrdio:

-Kao bivši igrač ovog Kluba, imao sam ogromnu želju i volju da i kao trener ostavim trag i doprinesem dobrim rezultatima, ali nije išlo. Bio sam spreman da se povučem i posle poraza na Čairu. Zna se ko je uvek odgovoran za rezultate. Promena na klupi je stoga neophodna, nasledniku mogu samo da poželim puno sreće i uspeha i da što pre „prodrma“ ekipu, jer Napretku nikako ne priliče ovi rezultati i trenutni plasman.