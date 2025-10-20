Zmajevi iz Kruševca briljirali na međunarodnom turniru „Belgrade trophy“
Takmičari Kluba borilačkih sportova „Car Lazar“ iz Kruševca ostvarili su zapažen uspeh na međunarodnom turniru Belgrade Trophy, osvojivši ukupno pet medalja – dve zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane
Zlatne medalje pripale su Nemanji Lukiću i Luki Maksimoviću, dok je Natalija Kljajić osvojila srebrno odličje. Bronze su izborili Viktor Dašić i Una Piperac.
Trener kluba Marko Gerun izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima, istakavši da je posebno ponosan na borbenost i požrtvovanost svojih takmičara, popularno nazvanih „Zmajevi“.
– Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima, ali još više borbama i zalaganjem mojih Zmajeva – rekao je trener Gerun.
