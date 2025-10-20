Porodilište: Izjednačen broj dečaka i devojčica

Postavljeno: 20.10.2025

U Službi ginekologije i akušterstva sa neonatologijom u Kruševcu je za prethodnih 7 dana rođeno 30 beba, 15 dečaka i 15 devojčica

S obzirom na prethodni period porođaja ovaj broj je nešto manji.

