Porodilište: Izjednačen broj dečaka i devojčica
Postavljeno: 20.10.2025
U Službi ginekologije i akušterstva sa neonatologijom u Kruševcu je za prethodnih 7 dana rođeno 30 beba, 15 dečaka i 15 devojčica
S obzirom na prethodni period porođaja ovaj broj je nešto manji.
Kruševac
