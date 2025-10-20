Specijalna Olimpijada Srbije: „Palestri“ bronza u muškoj odbojci

Postavljeno: 20.10.2025

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškoj odbojci održano je u subotu 18. oktobra u Pirotu. Ekipe su stigle iz osam srpskih gradova, u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca

Odbojkaši Palestre osvojili su treće mesto (Andrija Dačić, Mihajlo Živković, Draško Mitić, Slađan Milošević, Rustem Tairović, Bojan Đorđević, Lidija Misini i Violeta Marković) u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mališe Vasiljević.. Prvo mesto zauzela je ekipa iz Čačka, a drugo – iz Beograda.

Zadovoljni smo dobrom, požrtvovanom igrom i postignutim rezultatima. Nastavljamo sa treninzima i pripremama za predstojeća takmičenja, Državna prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u ženskoj i muškoj košarci.

Futsal: Šiljegovčani bolji od Vlasotinčana

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
20. oktobar 2025., 20:08
 

Prognoza -
9°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1022 mb
Vlažnost: 100%
Vetar: 0.9 m/s SSE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top