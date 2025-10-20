Specijalna Olimpijada Srbije: „Palestri“ bronza u muškoj odbojci

Državno prvenstvo Specijalne Olimpijade Srbije u muškoj odbojci održano je u subotu 18. oktobra u Pirotu. Ekipe su stigle iz osam srpskih gradova, u kojima postoje i rade sportski klubovi dece i omladine sa posebnim potrebama, među kojima je i Palestra iz Kruševca

Odbojkaši Palestre osvojili su treće mesto (Andrija Dačić, Mihajlo Živković, Draško Mitić, Slađan Milošević, Rustem Tairović, Bojan Đorđević, Lidija Misini i Violeta Marković) u pratnji trenera Marge Kapamadžije i Mališe Vasiljević.. Prvo mesto zauzela je ekipa iz Čačka, a drugo – iz Beograda.

Zadovoljni smo dobrom, požrtvovanom igrom i postignutim rezultatima. Nastavljamo sa treninzima i pripremama za predstojeća takmičenja, Državna prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u ženskoj i muškoj košarci.