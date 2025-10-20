Ženski fudbal: Napredak poražen u Topoli

Fudbalerke Napretka, nakon osvajanja jesenje titule, doživele su i prvi poraz u sezoni, pošto su u okviru 9. kola Prve lige Srbije poražene u Topoli od domaće ekipe Karađorđa 2:1 (2:0)

Golove za pobedničku ekipu postigle su Kostadinovićka u 9. i Jurišićka u 37. minutu, dok je počasni gol za Kruševljanke postigla Petronijevićka u 76. minutu.

Posle ovog poraza, Kruševljanke se i dalje nalaze na prvom mestu sa 22 boda, dok je Loznica druga sa 18 osvojenih bodova.

Šef stručnog štaba ŽFK Napredak, Ivan Mitić nije bio zadovoljan zalaganjem svojih igračica na ovoj utakmici.

– To je nedovoljna borbenost, hrabrabrost, sebičnost u pojedinim delovima igre, zatim početničke greške kao što je loša procena, loše ispucavanje lopte, neprecizan pas… Ono što me posebno plaši je to da pojedinci nisu dovoljno svesni čiji grb na dresu nose i u narednom periodu, kad se glave ohlade, videćemo šta ćemo i kako ćemo. ŽFK Napredak mora i zaslužuje da dođe do cilja, a to je ekspresni povratak za početak u Super ligu, a kasnije i kontinuitet nastupa u najkvalitetnijem rangu u zemlji.