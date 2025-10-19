Lorenco Kataldo trijumfovao u Kruševcu – završena 64. Trka kroz Srbiju

Spomenik kosovskih junaka u Kruševcu bio je poslednja etapa 64. Međunarodne biciklističke „Trke kroz Srbiju“. Najbrži je bio Italijan Lorenco Kataldo, a učestvovalo je više od 20 ekipa i 180 biciklista iz svih krajeva sveta

Poslednja trasa Trke kroz Srbiju se odnosila na deonicu od Jagodine do Kruševca, a prvi na cilj iza Italijana stigao je srpski reprezentativac Mihajlo Stolić, sa samo jednom sekundom zaostatka.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković se zahvalila organizatorima što su Kruševcu ukazali čast da bude domaćin završnice Trke kroz Srbiju. Dodala je da je cilj Grada da na najvišem nivou organizuje ovu manifestaciju, te da se bicilkizmu posveti veća pažnja u Lazarevom gradu. Izrazila je i nadu da će Grad i ubuduće imati prilike da ugosti ovako značajne sportske događaje.

Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za sport, u ime Gradske uprave je poželela dobrodošlicu svim učesnicima i posetiocima ove manifestacije.

– Biciklizam je sport koji u sebi nosi spoj snage, izdržljivosti i timskog duha, a upravo te vrednosti negujemo i u našem gradu. Ova trka, koja spaja gradove, ljude i države, simbol je istrajnosti, snage i zajedništva, vrednosti koje i naš grad neguje i promoviše. Na naše veliko zadovoljstvo, trka je protekla u dobroj atmosferi, sportskom duhu i na cilju smo, svi zajedno, pobednici koji neguju sport, prijateljstvo i zajedništvo.

Završnica trke je ispraćena svečanim programom, uz kulturni i zabavni sadržaj.

N. L.