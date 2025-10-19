Kruševljanke u finalu Festivala „Ritam Evrope“

Sutra će na Prvoj televiziji od 21 sat biti održano veliko finale Festivala „Ritam Evrope“, a Kruševac će i ove godine imati svoje predstavnice

Talentovane Kruševljanke nastupiće pod rednim brojem 11, uz priliku da još jednom pokažu energiju, talenat i duh našeg grada pred celom Srbijom i šire

Glasanje će biti omogućeno tokom programa uživo, a svi koji žele da glasaju mogu poslati SMS sa sadržajem PESMA 11 na broj 1557. Sa jednog broja telefona može se poslati neograničen broj poruka.

Cena poruke za MTS mrežu iznosi 92,64 dinara, za Yettel 93,99 dinara, za Yettel 9 MTS 92,64, za A1 93,48 dinara, a za Globaltel 90 dinara.