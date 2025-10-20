Sebečevac, Veliko Golovode i Suvaja bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti sela Sebečevac, Veliko Golovode i Suvaja

Istovremeno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštava da se, kao i tokom proteklog vikenda, i danas proizvodnja i distribucija toplotne energije odvija bez problema.

Danas je Svetski dan jabuka

