Sebečevac, Veliko Golovode i Suvaja bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti sela Sebečevac, Veliko Golovode i Suvaja

Istovremeno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštava da se, kao i tokom proteklog vikenda, i danas proizvodnja i distribucija toplotne energije odvija bez problema.