Festival zdrave hrane sutra ispred Kulturnog centra Kruševac

Postavljeno: 19.10.2025

Sutra će od 14 do 16 časova na platou ispred Kulturnog centra Kruševac biti održan Festival zdrave hrane, koji organizuju Kulturni centar Kruševac, Udruženje biologa Kruševac i kompanija „Nestle“

Ovaj tradicionalni događaj ima za cilj da podigne svest o značaju pravilne ishrane i zdravih stilova života, a održava se u okviru meseca posvećenog zdravoj hrani. Posetioci će imati priliku da uživaju u degustacijama, saznaju više o nutritivnim vrednostima namirnica i inspirišu se za zdravije životne navike.

Zdrava ishrana podrazumeva uravnotežen unos svežeg voća, povrća, žitarica, mahunarki i mlečnih proizvoda, uz ograničavanje masne i previše prerađene hrane. U vremenu kada sve više ljudi poseže za brzom hranom zbog užurbanog načina života, ovakvi događaji podsećaju koliko je važno vratiti se osnovama, prirodnim i kvalitetnim namirnicama koje čuvaju zdravlje, daju energiju i sprečavaju mnoge bolesti.

J.S.

