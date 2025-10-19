Festival zdrave hrane sutra ispred Kulturnog centra Kruševac

Sutra će od 14 do 16 časova na platou ispred Kulturnog centra Kruševac biti održan Festival zdrave hrane, koji organizuju Kulturni centar Kruševac, Udruženje biologa Kruševac i kompanija „Nestle“

Ovaj tradicionalni događaj ima za cilj da podigne svest o značaju pravilne ishrane i zdravih stilova života, a održava se u okviru meseca posvećenog zdravoj hrani. Posetioci će imati priliku da uživaju u degustacijama, saznaju više o nutritivnim vrednostima namirnica i inspirišu se za zdravije životne navike.

Zdrava ishrana podrazumeva uravnotežen unos svežeg voća, povrća, žitarica, mahunarki i mlečnih proizvoda, uz ograničavanje masne i previše prerađene hrane. U vremenu kada sve više ljudi poseže za brzom hranom zbog užurbanog načina života, ovakvi događaji podsećaju koliko je važno vratiti se osnovama, prirodnim i kvalitetnim namirnicama koje čuvaju zdravlje, daju energiju i sprečavaju mnoge bolesti.

J.S.