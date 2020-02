Zemlja na ruti moravskog koridora različitih cena

Vlasnici parcela na teritoriji Kraljeva, preko kojih će proći moravski koridor, nezadovoljni su cenom kvadrata koja im je ponuđena. Smatraju da su oštećeni, jer ista ta zemlja, koja se uglavnom nalazi pored Zapadne Morave, na području Čačka i Kruševca vredi duplo više

Kako kažu, razlog je procena Poreske uprave, koja je u ova tri grada koristila tri potpuno različite metode procene vrednosti zemljišta. Dok je Poreska uprava na teritoriji Kruševca odredila jedinstvenu cenu kvadrata od 200 dinara, a u Čačku procenjivano na osnovu klase zemlje, u Kraljevu je vrednost zemljišta određivana na osnovu kupoprodajnih ugovora. Zato vlasnici parcela u Kraljevu smatraju da su oštećeni.

Srđan Mitrović iz sela Cvetke kod Kraljeva ispričao je da zemlja koju je pre pet godina kupio sada vredi manje. On kaže da je cena ara više nego upola manja nego u susednim gradovima, a pri tom ostaje bez skoro hektara zemlje od koje živi, jer se bavi stočarstvom.

– Mala je cena. Ponuđeno je 100 dinara za kvadratni metar, odnosno 10.000 dinara po aru. To je veoma malo u odnosu na cenu u drugim gradovima. Recimo, Kruševac i Čačak su ponudili po 20.000 dinara za ar. Auto-put Preljina-Pojate je isti i u Čačku i u Kraljevu – kaže Mitrović.

Različite metode procene zemlje koje je sprovela Poreska uprava dovele su do toga da zemlja identičnog kvaliteta u jednom selu košta 220 evra po aru, a u susednom oko 40 evra.

– Reč je o diskriminaciji. Jer se radi o susednim opštinama i gradovima. Kako je moguće da Čačak plati do 220 evra, a da onda Kraljevo plati 42 i 85 evra po aru. A već susedni Kruševac izdvoji od 170 do 200 evra. Izostala je reakcija Gradske uprave i čelnika u Kraljevu. Niko se nije pobunio i ja se nadam da ovi ljudi neće potpisati sporazume – kaže Ivan Matović, odbornik Udruženja starosedelaca Kraljeva.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović kaže da se nada da će se pronaći najbolje rešenje, da prema njenom mišljenju ovakve situacije rađaju puno sudskih procesa, i da to onda odugovlači projekat.

– Informisani smo da postoje razlike u iznosima, ne samo na toj deonici, već i na drugim. Pomenuli ste Kruševac, Kraljevo… Koliko smo informisani, Poreska uprava to radi na osnovu svog podzakonskog akta. Znači, ne radi napamet, već imaju određeno uputstvo, na osnovu kojeg se dalje vrše procene – rekla je Mihajlovićeva.

Kako smo saznali, oko 90 odsto vlasnika parcela na teritoriji Kraljeva ne želeli da proda zemlju po ceni od 100 dinara za kvadratni metar. Odnosno, niko od vlasnika zemlje koja se obrađuje ne želi da pristane na ovakvu ponudu države.

Inače, Moravski koridor prostiraće se od Preljine do Pojata i trebalo bi da bude izgrađen do 2022. godine. Povezaće koridore 10 i 11 i sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka – Kruševac, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačku Banju. Moravski koridor biće dugačak 112 kilometara, a prema najavama Ministarstva za saobraćaj, građani ovog dela Srbije bi pored puta trebalo da dobiju i nova industrijska postrojenja. Na području auto-puta E-761 od Pojata do Preljine planirane su industrijske zone, kao i industrijski parkovi u Kraljevu, Kruševcu, Čačku, Trsteniku, Varvarinu i Ćićevcu.

