Maja Milosavljević i treći put sportiskinja godine Grada Kruševca: “Važno je znati šta želimo”

Sportistkinja grada Kruševca već treću godinu zaredom je Maja Milosavljević. Niz uspeha na sportskim terenima nastavila je i u 2019, paralelno nastupajući kao članica Planinarskog sportskog kluba Jastrebac i Atletskog sportskog kluba Maratonac. Za najbolju ju je ovoga puta predložio ovaj prvi, nakon što je osvojila prvo mestu u Kupu traking lige Srbije, titulu vicešampionke na prvenstvu Srbije u trekingu i treće mesto na Državnom prvenstvu u planinskom trčanju.

– Nikako nisam mogla da očekujem da ću tri godine zaredom biti proglašavana za najbolju seniorku Grada Kruševca, s obzirom na to da je dosta devojaka koje se bave raznim sportovima. Puno mi znači to što je Grad prepoznao moj trud i rezultate i sasvim sam iskrena kada kažem da to sportisti zaista daje nove motive i energiju da istraje u tome čemu se posvetio, jer u sportu uspeha nema bez posvećenosti. Prvi put kada sam izabrana za najbolju sportistkinju nisam ni bila svesna šta mi se dešava, sada su to neke malo drugačije emocije, jer sam uspela da se potvrdim i da i sebi i drugima dokažem kako moji uspesi nisu stvar trenutka, već traju i nadam im se u i ovoj godini – kaže mlada kruševačka sportistkinja.

Maja je počela da planinari 2011. godine, kao srednjoškolka, ali kaže da da tada nije imala puno vremena zbog obaveza oko škole, a trenirala je i rukomet. Ali, vremenom su stvari počele da se menjaju…

– Trebalo je da prođe neko vreme da shvatim koliko mi je planina važna, zdravstveno i rekreativno, dugo pešačenje se vremenom pretvaralo u brzi hod, počela sam i da trčim, shvatajući koliko se tada osećam brzo i jako. Planina povezuje ljude tako da sam brzo upoznala i sportiste iz mog sadašnjeg atletskog kluba. Moja trkačka priča počinje 2014. sa Treking ligom, a kasnije i sa uličnim i planinskim trkama…

A zatim stižu i rezultati. Prošla godina ih je samo potvrdila…

– I planinsko trčanje i treking su zaista fizički veoma zahtevni. U planinskom trčanju je ozbiljnija konkurencija, jer u treking ligi učestvuju i rekreativci, planinari koji prepešače stazu, naravno ima i tu atletičara. Planinsko trčanje, posebno na važnim takmičenjima, okuplja dobro pripremljene atletičare i zato mi je posebno drago što sam na Državnom prvenstvu osvojila treće mesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Najduža staza bila je duga 65 kilometara, bio je to ultramaraton na Stolovima koji sam istrčala za osam sati i 54 minuta. Nastaviću da se bavim planinskim trčanjem i ultramaratonima i ove godine, trčaću i trke na 24 sata i na 12 sati koje organizuje Atletski savez Srbije i tu ću nastojati da postignem rezultate sa kojima ću ući u reprezentaciju. Naravno, nastavljam i sa treking ligom, jer ne želim da izgubim titule šampiona. Treking liga se tradicionalno organizuje na planinama širom Srbije i okuplja sve veći broj planinara i klubova. Ove godine sam pobedila u Kupu traking lige Srbije i bila druga na državnom prvenstvu, ali je i naš klub Jastrebac takođe bio drugi u Srbiji i drago mi je što sam i tome doprinela, posebno u godini kada je klub zaokružio sedam decenija postojanja.

Uspešna je u minuloj godini Maja bila nastupajući i za svoj drugi klub, ARK Maratonac…

– Nažalost, zbog planinskog trčanja propustila sam neka takmičenja, ali sam trčala i polumaratone i maratone i ultramaratone, u našem gradu, u [apcu, u Jagodini, ^ačku, Kozara ulrtramaraton na 103 kilometra, na Bjelasici… Već u martu kreće nova sezona, dotle su treninzi i skupljanje snage. Petnaestog marta je peti Kruševački polumaraton koji se već etablirao na takmičarskoj mapi i zaista je lepo kako tog dana izgleda naš grad. Izazovi će mi biti upravo trke na 24 i 12 sati koje ću trčati prvi put i pokušati da odmah izborim dobre pozicije za reprezentaciju, ali i novi ultramaratoni van Srbije, u Bosni na Kozari, u Makedoniji Trka kralja Marka… Istrčaću i još dva maratona i pokušati da i tu postignem još bolje rezultate, da dalje napredujem.

Ne možemo a da, posle svega, Maju ne upitamo šta za nju sport predstavlja:

– Za mene je on broj jedan, najvažnija stvar u životu, postao je deo mene i ne mogu bez sporta. Svakog dana prosto moram da treniram, da istrčim određenu distancu, bez obzira da li je to za trku ili ne. Sport mi je promenio život, ponašanje, način razmišljanja i ishrane. I bez obzira na sve napore, treninge, drugačiji režim života i ishrane, ne misilim da je to odricanje, jednostavno tako želim i tako se osećam bolje i srećnije, snažnije, imam mnogo više energije. U životu su sve odluke jednostavnije ako čovek zna šta mu odgovara i šta želi.

I, naravno, kao Majin izbor ostaje kombinacija planinarenja i trčanja:

– Savršeno se dopunjuju. Za mene je planina raj za oči i dušu, a trčanje u prirodi ono što me povezuje sa njom i čini da se osećam kao jak i izdržljiv borac. I kada bih morala da biram, ponovo bih izabrala prirodu, planinarenje i trčanje u njoj. Spoj planinarenja i trčanja je zapravo to što me ispunjava i motiviše da napredujem i ostvarim se u sportu. Pritom su ulične trke brze i atraktivne, ali su planinske zahtevnije, sa visinskom razlikom i velikim usponom, pa je potrebno mnogo više treninga i napora za dobre rezultate.

A i kada je slobodno vreme u pitanju, u odgovoru je opet – priroda:

– Kada sam u prirodi, meni je to uvek i trening i odmor, tako da mi ne nedostje neko posebno slobodno vreme, onako kako se to obično shvata. Volim preživljavanje u prirodi i borbu sa kišom, snegom i ledom na planini, uspostavljanje harmonije sa njom bez obzira na vremenske uslove.

I, bez obzira na vremenske i ostale uslove, ne sumnjamo da će i u ovoj godini Maja beležiti uspehe i doslovno na svim (takmičarskim) stazama.

Izvor: Novine GRAD

Maja Milosavljević i treći put sportiskinja godine Grada Kruševca: “Važno je znati šta želimo”

