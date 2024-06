Zasijale dve nove biste na Trgu glumaca

Nakon osam meseci od manifestacije „Otkrivanje prozora sećanja“ kada su se slike Milije Vukovića i Marka Živića našle na zgradi Kruševačkog pozorišta među svim velikanima, dramskim umetnicima sa ovog područja, na Vidovdan su Trg glumaca upotpunile i njihove biste sa ciljem da se takva imena nikada ne zaborave

Ovu manifestaciju ispratio je i uveličao veliki broj sugrađana među kojima su se našli članovi Kruševačkog pozorišta, Gradske uprave, Narodne biblioteke, Kulturnog centra i drugih ustanova, kao i prijatelji i porodice ova dva glumca, koji su, prema rečima upravnika Kruševačkog pozorišta obeležili 21. vek, a bez kojih bi pozorišni život u Srbiji bio siromašniji i oskudniji.

– Među brojnim ovdašnjim glumcima Milija Vuković zauzima posebno mesto za razliku od savremenika i sledbenika koji su karijeru sticali u Beogradu, on je za Kruševac i njegovo pozorište najznačajniji. Vremenom je postao je i opstao kao vrhunski glumac koji je celu svoju karijeru vezao za ovaj grad i svojim umetničkim činom postao temeljni kamen pozorišta kao čovek koji je više od 50 godina bio službenik talije. Odmah do njega, nešto mlađi, večiti dečak čiji su prvi koraci nastali u Kruševačkom pozorištu i Domu omladine, a tu su se našli i, nažalost, poslednji, bio je osoba koja gde god da se pojavi preusmerava svu pažnju na sebe, Marko Živić je bio veliki čovek i veliki glumac. Danas simbolično stavljamo njegovu bistu među one koji su ga inspirisali i tamo gde je oduvek pripadao – istakao je Branislav Nedić, upravnik Kruševačkog pozorišta.

Radovi na ovom Trgu započeti su pre 10 godina sa željom da Kruševljani budu ponosni na još jedan deo svog grada, a i da se zauvek održi sećanje na velike ljude iz Rasinskog okruga. Postojala je ideja da se pomoću slika i bisti prikažu svi umetnici koji su doprineli da Kruševačko pozorište bude poznato u celom svetu, a danas je ona konačno kompletirana.



– Ovo nije samo Trg glumaca već i scena večitih, ovde baš na ovaj dan, onako kako su i oni voleli, nastavljaju da žive, da krase naš grad, upravo onako kako su to pre činili svakodnevno. Mi ćemo kao Gradska vlast, na Zidu sećanja koji se širi ljudima koji su obeležili našu pozorišnu i dramsku umetnost, a koja traje više od jednog veka, učiniti sve za buduće generacije kojima će Milija i Marko i njihova dela biti podstrek da se u budućnosti tu nađu – rekao je Ivan Manojlović, gradonačelnik Grada Kruševca.

Prisutni su gromoglasnim aplauzom podržali otkrivanje bisti od strane porodica Živić i Vuković, položili cveće i razgovorom oživeli uspomenu na ova dva velikana.

Marko Živić

Marko Živić rodio se u Kruševcu 4. aprila 1972. godine, preminuo je u Beogradu, 14. oktobra 2021. Završio je glumu 1995. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Radeta Markovića. Radio je u pozorištu i na filmu. Bio je u stalnoj glumačkoj postavi u Pozorištu na Terazijama, kao i u Beogradskom dramskom pozorištu gde je igrao u predstavama „Kad su cvetale tikve“, „Ne igraj na Engleze“, „Sviraj to ponovo“, „Sem“, „Let iznad kukavičjeg gnezda“, „Delirijum tremens“, a igrao je i u drugim pozorištima.

Planirano je da se mala noćna scena u Kruševačkom pozorištu nazove po njemu.

Milija Vuković

Milija Vuković rođen je u Vitoševcu kod Ražnja, 3. septembra 1947. godine, a preminuo u Kruševcu, 16. aprila 2020. Bio je prvak drame Kruševačkog pozorišta. Glumom je počeo da se bavi kao učenik srednje Ekonomske škole u Paraćinu, posle čega je upisao Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju Univerziteta u Beogradu. U Kruševačkom pozorištu je debitovao ulogom Maneta kujundžije u predstavi Zona Zamfirova, 1973. godine. Iako ga je kasnije Vida Ognjenović pozvala u beogradsko Narodno pozorište, Vuković je odlučio da ostane u Kruševcu. Već u prvih nekoliko godina, iza sebe je imao značajan broj premijera različitih žanrova, među kojima su obrađena dela klasika srpske i svetske književnosti. Tokom 80-ih godina 20. veka pojavio se u filmovima „Lager Niš“, „Kuća pored pruge“ i „Neka čudna zemlja“, a u narednoj deceniji igrao je lik doktora Krsmanovića u televizijskoj seriji „Srećni ljudi“. Svoju najpoznatiju televizijsku ulogu ostvario je u seriji scenariste i reditelja Radoša Bajića „Selo gori, a baba se češlja“ gde je tumačio ulogu Mitra iz Dubiča.

J.S.