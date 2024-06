Kruševac uručio najveće priznanje

Siniša Mali laureat Vidovdanske nagrade

Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija, ovogodišnji je laureat Vidovdanske nagrade, najvećeg priznanja koje zaslužnim pojedincima dodeljuje Grad Kruševac. Nagradu je u njegovo ime primila Slavica Savičić, državna sekretarka Ministarstva finansija. Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca, na Vidovdanskoj svečanoj sednici Skupštine Grada pored Vidovdanske nagrade uručio je i pet plakata i četrnaest pohvalja istaknutim pojedincima i preduzećima

Piše: Marija Janković

– Mislim da ste na ovaj način prepoznali rad Ministarstva finansija, mi se stvaarno trudimo da budemo partneri sa svim lokalnim samoupravama. Prepoznali ste aktivnosti koje je Siniša Mali usmerio ka digitalizaciji, E-fakturama, fiskalizaciji, što je veoma bitno za privredu. Činili smo sve da budemo brzi i efikasni i na usluzi privredi, građanima i lokalnim samoupravama i sigurna sam da će ova nagrada ministru veoma značiti. Želim vam da vaš grad sve više napreduje i da živimo u sve boljoj zemlji – rekla je Slavica Savičić, državna sekretarka, koja je primila nagradu u ime Siniše Malog.

Svečano zasedanje Skupštine Grada, već tradicionalno, započeto je himnom Bože pravde, nakon čega se odbornicima, članovima delegacija pobratimskih gradova, predstavnicima ovdašnjeg društvenog, privrednog i političkog života i ostalim brojnim gostima, obratio gradonačelnik Ivan Manojlović.

– Vidovdan, dan za koji ne postoji ni svitanje ni sumrak, dan po kome vreme broji svoje trenutke, on je naša krv, kost i duh, i još više od toga, on predstavlja suze i radost, patnju i sreću. Vidovdan se ne dočekuje i ispraća, već živi, on je naša sadašnjost, prošlost i budućnost. Vidovdan može da se podeli, ali samo među braćom i sestrama, i sve što ga više delimo, sve više se množi. Vidovdan je i naša stara Lazarica i novi koji se gradi na Bagdali, i kaldrma i otvoreni novi auto-put.

Gradonačelnik je se osvrnuo i na najznačajnije investicije koje će biti realizovane u narednom periodu.

– Obnovićemo Stari Lazarev grad, ali i nastaviti na izgradnji novih naselja poput prostora na nekadašnjem Aerodromu, gradimo moderne sportske objekte. Izgradićemo arenu „Lazar“ po modernim svetskim standardima. U meri u kojoj su nas zadižili preci ni naše ambicije ne smeju da budu manje, zato je Kruševac danas moderan, razvijn, kulturni istorijski i privredni, ne samo grad, već i administrativni centar Rasinskog okruga. Uz postojeću fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, izgradićemo i najsavremeniji regionalni centar, za odlaganje i reciklažu otpada i time se svrstati na listu zelenih gradova. Istočnom obilaznicom ćemo povezati Kruševac sa Moravskim koridorom i planiranom trasom puta za Aerodrom Rosulje. U ovom trenutku gradimo Regionalni industrijsko-tehnološki, park, a planiramo i rekonstrukciju Opšte bolnice Kruševac, kako bi celom okrugu pružili bolji nivo zdravstvenih usluga. U narednom periodu očekuje nas i izmeštanje suda i zatvora iz centralnog gradskog jezgra. Pamtimo naše velikomučenike u Boju na Kosovu, ali i sva stradanja našeg naroda. Nismo zaboravili ni naše borce, koji su dali živote u poslednjim ratovima, a ne zaboravljmo ni one koji su preživeli stradanja i trudimo se da im pomoljšamo položaj i omogućimo veće privilegije koje zaslužuju. Zahvaljujemo se predsedniku Vučiću na sprovođenju politike prosperiteta i mira, kao i svim ministrima i predsedniku Vlade, svim prijateljima Grada i našim sugrađanima koji su uvek uz nas. Naš grad ima strategiju da budućim generacijama ostavim ekonomski jak grad, sa novim projektima, snažnim privrednim razvojem i povećanjem zaposlenosti. Zalagaćemo se za mir, očuvanje i negovanje i razvoj srpske duhovnosti i jedinstva srpskog naroda. Na Vidovdan upućujemo poruke mira i dobre volje i svim sugrađanima čestitamo Dan grad. Budimo ponosni na sve što činimo i što ćemo uraditi zajedno za dobrobit građana, jer to naš Kruševac zaslužuje. Živeo Kruševac! Živela Srbija! – poručio je gradonačelnik, a potom je sa predsednicom Skupštine, Draganom Barišić uručio pet plaketa i četrnaest pohvala istaknutim pojedincima i preduzećima.

Plakete Grada Kruševca dodeljene su: Miloju Mihajloviću, predsedniku Skupštine opštine Kruševac u periodu od 1998-2000, i narodnom poslaniku u četiri mandata, za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji Grada Kruševca, Miodragu Ražnatoviću, advokatu i sportskom menadžeru, za izuzetan uspeh i ostvarene rezultate u afirmaciji košarke i doprinos popularizaciji sporta, protojereju stavroforu Dragiju Veškovcu, za izuzetan doprinos očuvanju i negovanju kulture i duhovnosti učešćem u realizaciji brojnih kulturnih manifestacija i doprinos izgradnji i obnovi hramova na području grada Kruševca, pripadnicima herojske 125. motorizovane brigade, povodom obeležavanja 25. godina od učešća u odbrani zemlje od NATO-agresije na SR Jugoslaviju, u svrhu očuvanja kulture sećanja na sve žive, poginule i nestale pripadnike ove herojske ratne jedinice, zemljoradničkoj zadruzi „Kalemar“ iz Konjuha, za 120 godina uspešnog poslovanja i doprinos razvoju poljoprivrede i sela.

Pohvale Grada Kruševca dodeljene su 28. juna sledećim pojedincima i institucijama: dr sc. med. Igoru Živkoviću, kardiohirurgu, za ostvarene izuzetne rezultate na domaćem i međunarodnom nivou u oblasti kardiovaskularne hirurgije, Nenadu Sokoloviću, direktoru Istorijskog arhiva, za dugogodišnji rad i izuzetne rezultate u oblasti kulture i očuvanju istorijskog nasleđa grada Kruševca. Pohvalu je dobio i Dejan Aleksić, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je dao krv 125 puta, Ivana Ranković, predsednica Društva školskih bibliotekara Srbije, za izuzetan doprinos u oblasti bibliotekarstva i negovanju kulture čitanja među decom i omladinom, mr Violeta Tržaković profesorki ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kruševcu, za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja, kao i Vladimir Lozanac, profesor matematike i računarstva.

Grad je pohvale uručio i učenicima: Tadiji Jelesijeviću, učeniku IV razreda Gimnazije u Kruševcu, za ostvarene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima iz matematike, fizike i astronomije, Jani Pantelić, učenici IV razreda Ekonomsko-trgovinske škole, za ostvarene rezultate na republičkim takmičenjima iz računovodstva i poslovne ekonomije, Dušanu Živkoviću, učeniku III razreda Hemijsko-tehnološke škole, za ostvarene rezultate na republičkom takmičenju iz oblasti proizvodnje i prerade hrane, kao i Petku Vitkovcu, učeniku VII razreda OŠ „Jovan Popović“ u Kruševcu za ostvarene rezultate na republičkim takmičenjima iz informatike, matematike i fizike. Za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti obrazovanja i ostvarene uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima. pohvaljena je OŠ „Dragomir Marković“ u Kruševcu,

Firme MENEKS d.o.o, TEKASI d.o.o, i ORTEKS URO GROUP, dobile su pohvale za za dugogodišnje uspešno poslovanje i doprinos privredi Grada Kruševca.

Svečanu sednicu Skupštine svojim nastupom je upriličio crkveni hor „Sveti knez Lazar“ i glumci i glumice Kruševačkog pozorišta koji su recitovali patriotsku poeziju.

Biografija Siniše Malog

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija, Siniša Mali, rođen je 1972. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu — Petu beogradsku gimnaziju, završio je u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom osnovnih studija, dobio je nagradu kao student generacije, da bi po završetku studija dobio nagradu za najbolji diplomski rad. Kao Ron Braun stipendista, 1999. godine je magistrirao na Vašington Univerzitetu u Sent Luisu, Sjedinjene Američke Države (SAD), smer finansije. Tokom studija je radio kao asistent na pet predmeta iz oblasti poslovnih finansija. Nakon studija je primio nagradu kao najbolji student u oblasti finansija, kao i nagradu da je među 10 odsto najboljih studenata na top 20 poslovnih škola u SAD te godine. U septembru 2020. godine upisao je doktorske studije na Tehničkom univerzitetu u Košicama, u Slovačkoj, gde je pohađao studijski program „Finansije“. U avgustu 2022. godine je položio tzv. „disertation эkzam“, kojim se odobrava tema za doktorski rad. U junu 2023. godine odbranio je doktorsku tezu pod nazivom „The Flypaper Effect in the Republic of Serbia“.

Bio je gradonačelnik Beograda od aprila 2014. do maja 2018. godine. Prethodno je obavljao funkciju predsednika Privremenog organa Grada Beograda. Pre nego što je postao gradonačelnik, bio je specijalni savetnik za privredu i finansije u Vladi tadašnjeg premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića. Prethodno je bio finansijski savetnik u privatnom sektoru, gde je radio u nekoliko privatnih preduzeća koja su se bavila savetovanjem u oblasti finansijskih usluga. Radio je kao konsultant u kompaniji „Deloitte & Touče” u Beogradu i Parizu, gde se specijalizovao za oblast kupovine i prodaje preduzeća, finansijski konsalting, finansijsko restrukturiranje i konsolidaciju poslovanja u privatnim i javnim preduzećima. Radio je u „Credit Suisse First Boston u Merges & Acquisitions Group” u Njujorku. Godine 2001. postavljen je za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije. Krajem te godine prelazi u Agenciju za privatizaciju, gde je bio direktor Centra za tendersku privatizaciju. Na toj funkciji ostaje do kraja 2003. godine.

Na poziciju ministra finansija prvi put dolazi u maju 2018. godine, kao priznat finansijski stručnjak, koji je radio za najveće svetske konsultantske kompanije, ali i kao gradonačelnik koji je pokrenuo i sproveo obiman program finansijske konsolidacije u Gradu Beogradu, gde je prepolovio dug grada i značajno smanjio budžetski deficit. Za vreme njegovog mandata, Beograd je po prvi put dobio kreditni rejting, koji prema izveštaju rejting agencije Mudis iznosi BAZ. Po drugi put za ministra finansija izabran je u oktobru 2020. godine. U novembru 2020. godine postavljen je za nacionalnog koordinatora Republike Srbije za saradnju Republike Srbije u okviru mehanizma saradnje Narodne Republike Kine i država Centralne i Istočne Evrope, kao i za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa NR Kinom. Predsednik je Mešovitog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a takođe je i guverner Srbije u Svetskoj banci i u Azijskoj infrastrukturnoj investicionoj banci. Predsednik je Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Takođe, predsednik je Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije. Član je Saveta za ekonomski razvoj. Nosilac je zvanja Chartered Financial Analyst (CFA) i član CFA Institute, Serbian Business Angels Network, Fulbright Alumni Association of Serbia i British-Serbian Business Club. Takođe, nosilac je licence portfolio menadžera, koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije. Zahvaljujući naporima Vlade Republike Srbije, i ministra finansija, Siniše Malog, Srbija je spremno dočekala krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, i donela sveobuhvatni paket mera vredan 5,8 milijardi evra za podršku privredi i građanima, što iznosi 12,5% BDP-a.

Ekonomske mere Srbije pohvalile su međunarodne finansijske institucije, istakavši da je na taj način spašena privreda, a rejting agencije su zadržale nivo postojećeg kreditnog rejtinga. U toku pandemije, nezaposlenost je pala na istorijski nizak nivo od 7,3%, a prosečna plata je prvi put premašila 500 evra. Posvećenost i kontinuirano zalaganje ministra finansija Siniše Malog na polju fiskalizacije i digitalizacije, i uspešna implementacija sistema eFaktura, doprineli su unapređenju transparentnosti finansijskih transakcija i naplate poreza, a, što je najvažnije, i suzbijanju sive ekonomije, jednog od najvećih izazova sa kojima se privreda suočava. Administrativno rasterećenje privrede doprinelo je unapređenju poslovanja, kao i boljem životu i radu u Gradu Kruševcu, Rasinskom okrugu i Republici Srbiji. Ministar finansija, Siniša Mali, dobitnik je više prestižnih nagrada i aktivno se bavi sportom. Tečno govori engleski jezik, služi se grčkim i uči kineski jezik. Otac je Teodora, Viktora i Lole.