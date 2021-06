Vučić pred Spomenikom kosovskim junacima: Srbija je slobodna i slobodarska zemlja

– Srbija koju su hteli da ubiju i zatru na Vidovdan 1389 godine ne samo da nije umrla već je mnogo puta posle toga rađana. I ona danas nije samo nebesko carstvo poginulih junaka. Srbija dana snaži, Srbija danas jača svakoga dana. Srbija je, za razliku od mnogih drugih zemalja slobodna i slobordarska zemlja. U Srbiji ne odlučuje niko drugi do njenih građana. U Srbiji se ne pita niko drugi do njenih građana. Retke su zemlje koje danas mogu da tom činjenicom da se pohvale. Danas možemo da kažemo, ne samo da više nismo gubitnici, već i da poraz i predaja za nas nisu opcija – poručio je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, polažući danas venac na Spomenik kosovskim junacima.

– Danas je Vidovdan kažu dan u kojem se sve vidi, u kome prepznate ko je vera a ko je nevera, dan koji predstavlja simbol veličine našeg naroda. Dan koji je i u našim porazima pokazivao koliko smo veliki iako brojčano mali, i danas sam posebno srećan što se nalazim u Kruševcu na 650 godina utvrđivanja Lazarevog grada i što mogu da kažem da Srbiju, i tada kada su mislili da su je pokorili, nisu jer srpski duh je nepokolebljiv, nepokoran i nikada nije ustuknuo pred osvajačima – rekao je predsednik Vučić u gradu koji danas obeležava šest i po vekova od svoga nastanka. Okupljenim Kruševljanima poručio je da baš oni, ovde u Kruševcu “na najbolji način pokazuju kako je moguće opstajati postojati i biti zagledan u budućnost, kako možemo da se sećamo naših kosovskih korena, teškog života, ali i kako možemo taj život da menjamo”.

Poručio je i da Srbija danas nema razloga ni da žali ni da se stidi, već da "može da se ponosi i da veruje u radost, sreću, život, još snažnije nego što je stotinama godina verovala u nesreću i smrt", te da Lazarev izbor i pogibija kosovskih junaka nije konačan.

– Strašan kraj kosovski junaka bio je za nas početak. Svako ko razmišlja o Srbiji mora to da zna, da smo nastali u muci, da smo rođeni u krvi, da smo izdržali koliko niko drugi nije i da našu upornost, našu odlučnost da se nikada ne predamo, naše tvrdoglavo insistiranje na slobodi i nezavisnosti nije nikakav kapric ili hir, već to istorija viče iz nas i na to ove okamenjen kosti opominju i druge i nas. Druge da ne pokušaju da nam slobodu uzmu, nas da shvatimo da je uz slobodu mir osnovni uslov jake baš takve slobodne Srbije. Opominju nas i da se ne busamo u prsa, da se ne razbacujemo svojim napretkom, da uradimo sve da konačno ovde nastane, odraste i nestane generacija koja će samo za mir i znati. Nadamo se generaciji dece koja nikada neće ratovati, ginuti, i to je naša najsvetija obaveza, naš najveći dug prema onima koji su tako nesebično davali živote za Srbiju.

Poručio je i da Srbija danas nema razloga ni da žali ni da se stidi, već da “može da se ponosi i da veruje u radost, sreću, život, još snažnije nego što je stotinama godina verovala u nesreću i smrt”, te da Lazarev izbor i pogibija kosovskih junaka nije konačan.

– Strašan kraj kosovski junaka bio je za nas početak. Svako ko razmišlja o Srbiji mora to da zna, da smo nastali u muci, da smo rođeni u krvi, da smo izdržali koliko niko drugi nije i da našu upornost, našu odlučnost da se nikada ne predamo, naše tvrdoglavo insistiranje na slobodi i nezavisnosti nije nikakav kapric ili hir, već to istorija viče iz nas i na to ove okamenjen kosti opominju i druge i nas. Druge da ne pokušaju da nam slobodu uzmu, nas da shvatimo da je uz slobodu mir osnovni uslov jake baš takve slobodne Srbije. Opominju nas i da se ne busamo u prsa, da se ne razbacujemo svojim napretkom, da uradimo sve da konačno ovde nastane, odraste i nestane generacija koja će samo za mir i znati. Nadamo se generaciji dece koja nikada neće ratovati, ginuti, i to je naša najsvetija obaveza, naš najveći dug prema onima koji su tako nesebično davali živote za Srbiju.

Vučić je još rekao da “možemo mi da se sa svima posvađamo danas, ali moramo istovremeno toj našoj budućnosti da obezbedimo i prijatelje”.

– Možemo da ne pristanemo ni na šta, ali samo ako to ne zbnači da će sutra oni morati da pristanu na sve. Mi smo ti koji njima ne smeju da ostave sukobe. Mi moramo da ih završimo, da damo sve od sebe da stavimo tačku na smrt i da budućnosti i obezbedimo život – pručio je Vuči na kraju svog obraćanja Kruševljanima. Istovremeno, čestitao je Vidovdan i narodu na Kosovu i Metohiji.