Za osam godina u Kruševcu otvoreno 3000 radnih mesta – poručila je Ana Brnabić posle sednice Vlade Srbije

Premijerka Ana Brnabić ocenila je nakon održane sednice u Kruševcu, da je Vlada za Rasinski okrug i za Kruševac mnogo uradila, ali da je potrebno raditi još

– Mi smo od kraja 2012. godine, samo što se investicija i radnih mesta tiče, jer je to najvažnije za sve stanovnike Kruševca, otvorili preko 3.000 radnih mesta u Kruševcu. Najkonzerativnije procene su 3.262 radna mesta i oko 300 miliona evra investicija koje su stigle u Kruševac – rekla je, između ostalog Brnabićka.

Premijerka je obraćajući se novinarima posle sednice Vlade koja je danas, povodom 650 godina od osnivanja grada održana u Kruševcu, rekla da je od gradonačelnice Kruševca dobila molbu da u naš grad stigne bar još jedna fabrika.

– Potrebna je još jedna da rešimo u potpunosti problem nezaposlenosti, ali ono što je meni uvek na pameti jeste koliko treba da uložimo i u domaću pamet, zbog čega kasnije idem i u BIC u koji smo dodatno investirali kako bi napravili regionalni biznis strart ap centar u Kruševcu, i to je ono gde ću ja posebno svoje lično vreme i energiju uložiti, da vidim kako da pomognemo i mladim ljudima u Kruševcu da ostaju ovde, da svoje znaje i talenat investiraju odavde – rekla je Brnabić i ocenila da će u tome u mnogome pomoći Moravski koridr koj će do kraja sledeće godine već doći do Kruševca.

– To će značiti potpuno drugačiji kvalitet života, mnogo bolje poslovne prilike za mlade, ljude srednjih godina i starije u Kruševcu – zaključila je Brnabićka, ali i konstatovala kako “i danas, nažalost, ima neozbiljnih i neodgovornih političara u Srbiji koji su nam pričali kako je Moravski koridor bacanje para, kako za Kruševac nije potreban autoput”.

– Mi mislimo da su ljudi u Kruševcu zaslužili autoput i ne samo autoput nego i prvi digitalni koji će zaista omogućiti da uslovi poslovanja za mlade ljude, internet brze konekcije, ovde budu kvalltetniji i bolji nego u krugu dvojke u Beogradu.

Brnabićka je podsetila i da je u našem gradu završeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa delom kanalitazione mreže.

– Tu treba jop dodatno da radimo, ali tu smo samo u poslednjim godinama uložili 24 miliona evra. Završili smo rekonstrukciju Fabrike vode, ono što je potrebno da uradimo je da završimo i kanalizacionu mrežu i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu i to je ono što se oslanja na sve ovo što smo uradili do sada – rekla je ona.

Posebno je naglasila i činjenicu da je u Kruševcu izgrađena jedna od dve kovid bolnice.

– Ta kovid bolnica i nakon što pobedimo korona virus, a treba nam još neko vreme da ga pobedimo, služiće i Kruševcu i čitavom Okrugu, da smanjimo liste čekanja, da unapredimo zdravstvenu zaštitu. Danas smo na sednici Vlade predsednik i ja razgovarali sa ministrom Lončarom o tome šta je dodatno potrebno da uradimo za tu bolnicu da ona ne bi imala sada prazan hod, već da bi odmah krenula da leči ljude i nakon korona virusa – istakla je premijerka.

Čestitajući praznik Kruševljanima, Ana Brnabić je citirala francuskog pesnika Alfonsa de Lamartina koji je o Ćele kuli rekao: “Neka Srbi sačuvaju ovaj spomenik, on će naučiti njihovu decu šta vredi nezavisnost jednog naroda pokazujući kakvu su cenu platili njihovi očevi” i rekla da “umnogome ovo stoji i za Kruševac i sve spomenike naše u Kruševcu”.