Vučić u Kruševcu: U drugom kvartalu stopa rasta viša od 13 odsto?

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je danas u Kruševcu rekao da upravo očekuje preliminarne podatke o stopi rasta industrijske proizvodnje koja je parametar i za sve druge grane, te da procenjuje da bi stopa rasta generalno za drugi kvartal mogla biti veća i od 13 odsto

– Mi se nadamo da u drugom kvartalu možemo da završimo sa stopom rasta možda čak većom od 13 odsto, što bi nas vodilo do 6,5 do 7 odsto do kraja godine, a što bi značilo značajno povećanje plata, značajno povećanje penzija i ogroman uspeh Srbije koji bi nas svrstao na prva tri mesta na tlu cele Evrope – rekao je Vučić novinarima nakon sednice Vlade koja je danas povodom jubileja grada održana u Kruševcu.

Vučić je u tom obraćanju rekao i da Kruševac danas, nakon svega što je u njemu izgrađeno, gotovo da ne može da se prepozna, te da su zato danas njegove molbe Vladi bile usmerene pre svega na investiranje u Brusu, Aleksandrovcu, Trsteniku, Varvarinu, Ćićevcu, ali i drugim, siromašnijim delovima Srbije koji nemaju mogućnost da sami pronađu investitore. Najavio je i bolju saobraćajnu povezanost ovih krajeva.

– Sad se obnavlja u potpunosti put Kladovo Donji Milanovac 70 kilometara, ali uskoro ide tender i verujem da će biti devet autoputeva i brzih saobraćajnica u izgradnji pre kraja godine – rekao je još Vučić.

Važna zelena agenda

Među temama o kojima se na Vladi danas razgovaralo, Vučić je izdvojio i snaženje vojske, te dalje snaženje policije za nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i zelenu agendu.

– Razgovarali smo sa Ministarstvom rudarstva i energetike kako da iskoristimo ogromne potencijale i sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine kako da nam zelena agenda postane važan deo, ali ne zato što je to postalo popularno pa svako želi o tome da priča, već da pokažemo ljudima šta je to realno što možemo da uradimo, šta je to što na ozbiljan i odgovoran način u narednom periodu možemo da napravimo – rekao je Vučić.

Odakle je finansiran Spomenik knezu Lazaru?

Vučić je, nakon obraćanja posle sednice Vlade odgovarao na pitanja novinara, najviše o sukobu sa predstavnicima opozicije pred zgradom Predsedništva, ali i o problemima povratka Srba na Kosovo. Na pitanje koliko je koštao novi spomenik knezu Lazaru koji se danas otkriva u Kruševcu, Vučić je rekao da je dobio informaciju da se sve plaća iz donacija. Međutim, kako je KruševacGrad i ranije pisao, a na osnovu podataka iz Gradske uprave, izgradnja Lazarevog parka na lokaciji Starog aerodroma sa postavljanjem Spomenika knezu Lazaru finansirana je iz sredstava budžeta Grada Kruševca i iz donatorskih sredstava. Vrednost investicije se procenjuje na 62 miliona dinara, od čega su donatorska sredstva oko 15 miliona dinara, dok je iz gradskog budžeta za te namene izdvojeno oko 47 miliona dinara.