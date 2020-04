Vrtići u Kruševcu pripremaju se za rad

Krizni štab je doneo odluku i da vrtići i produženi boravak u školama počnu da rade od 11. maja. Detaljne instrukcije za njihov rad pripremaju Ministarstvo zdravlja i Institut Batut

Kruševačka Ustanova “Nata Veljković” spremna je da ponovo otvori vrata za svoje male korisnike, rekla je kruševacgrad direktorka Vesna Živković

Od pre desetak dana u vrtićima koji rade u sastavu Ustanove “Nata Veljković” intenzivno se radi na pripremanju prostora za ponovno otvaranje. Obavljaju se potrebni majstorski radovi, krečenje i generalno čišćenje, kosi se trava u dvorištima… Prema rečima Vesne Živković, direktorke ove ustanove, ova generalna priprema bi trebalo da bude gotova za nekoliko dana, a potom će uslediti i detaljna dezinfekcija u saradnji sa nadležnim gradskim službama.

Još na početku uvođenja vanrednog stanja, sa donošenjem odluke o zatvaranju vrtića i škola, “Nata Veljković” je opredelila jedan od svojih vrtića za eventualni prihvat dece, kaže naša sagovornica. Tada je odlučeno da to bude vrtić “Kolibri” ali, kako navodi Vesna Živković i ostali vrtići su tokom vanrednog stanja redovno održavani i svakodnevno kontrolisani.

– Čekamo instrukcije Ministarstva i onda ćemo postupiti po njima. Plan je da, kao i do sada, naše zaposlene koji su stariji od 60 godina ili maju neke hronične bolesti, kao i one koji koriste međugradski prevoz za dolazak na posao ne angažujemo. Dakle, kad se donese odluka o otvaranju vrtića, angažovaćemo one srednjih godina, koji su bliže vrtićima i koji imaju već odraslu decu – kaže Vesna Živković, dodajući da Ustanova ima više od 400 zaposlenih, tako da neće biti problema da se odaberu oni koji nisu rizična grupa.

Takođe, objašnjava ona, ideja je da se otvori veći broj vrtića kako bi grupe dece bile što manje, a mere zaštite efikasnije.

Kako saznajemo od naše sagovornice, vaspitačice i medicinsko osoblje vrtića u Kruševcu nisu angažovani u kovid bolnicama za negu nepokretnih. Njih pedesetak bilo je angažovano na pripremi paketa za penzionere kao volonteri Štaba za vanredne situacije. Među zaposlenima nema do sada nijednog slučaja potvrđene infekcije novim korona virusom.

Inače, uprava Ustanove nije prestajala sa radom, kao ni kuhinja Pionir koja zapošljava više od 50 radnika. U ovoj kuhinji redovno se priprema hrana za narodnu kuhinju i kantinu “Natina kašika” u kojoj građani mogu da kupe gotov kuvani obrok.

Prema rečima direktorke, tokom vanrednog stanja organizovani su onlajn sadržaji za mališane, kontakti vaspitačica sa grupama se održavaju preko viber grupa, a upis za vrtić i za predškosko se obavlja elektronski.

– Upis za sada ide dobro, a roditelji ne treba da brinu. Za svu decu će biti mesta – poručila je Živković.

Ona je dodala i da je Ustanova, zahvaljujući pravovremenom prenosu sredstava iz gradskog budžeta, redovno izmirivala sve obaveze prema zaposlenima, uključujući i jubilarne nagrade i otpremnine.

Vrtići u Kruševcu pripremaju se za rad

Krizni štab je doneo odluku i da vrtići i produženi boravak u školama počnu da rade od 11. maja. Detaljne instrukcije za njihov rad pripremaju Ministarstvo zdravlja i Institut Batut Kruševačka Ustanova “Nata Veljković” spremna je da ponovo otvori vrata za svoje male korisnike, rekla je kruševacgrad direktorka Vesna Živković Od pre desetak dana u vrtićima koji rade u sastavu Ustanove “Nata Veljković” intenzivno se radi na pripremanju prostora za ponovno otvaranje. Obavljaju se potrebni majstorski radovi, krečenje i generalno čišćenje, kosi se trava u dvorištima… Prema rečima Vesne Živković, direktorke ove ustanove, ova generalna priprema bi trebalo da bude…