U okviru četrnaestog Festivala srednjoškolskog teatra, TIN festa, koji je ove godine zbog pandemije revijalni, Ekonomsko-trgovinska škola publici se predstavila projekcijom filma „Vremeplov“ autorke Dajane Cvetković Lazić

Film podseća na dosadašnja učešća Ekonomsko-trgovinske škole na Festivalu.

– Ove godine nismo mogli da radimo predstavu, a s obzirom na to da sam već duže vreme u čitavoj priči oko Festivala, bilo mi je logično da se vratimo unazad, da vidimo kako je sve počelo i gde smo sada, a ujedno da se osvrnemo na to koliko je to bilo važno za neke mlade ljude – rekla je za KruševacGrad autorka filma Dajana Cvetković Lazić koja u Ekonomsko-trgovinskoj školi predaje srpski jezik i književnost.

Tadašnji đaci, a sada već odrasli ljudi, u filmu se sećaju svojih iskustava iz vremena koje su proveli kao deo dramske sekcije te škole.

– U svemu tome oni se osvrću i na školovanje, na samu školu i na to koliko je angažovanje u dramskoj sekciji bilo značajno iskustvo za njihovo odrastanje i kasnije za njihovo opredeljenje – dodala je ona.

Podsećamo, TIN fest se ove godine održava od 12. do 16. aprila u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac uz poštovanje epidemioloških mera. Večeras (15. april) od 19 sati učenici kruševačke Gimnazije igraju predstavu “Jesen stiže dunjo moja”, a sutra (16. april) Festival zatvara predstava “Kafanska priča o gombocu ili nemoguća budućnost” koju će izvesti učenici Medicinske škole.

Festival srednjoškolskog teatra TIN fest oganizuje Kulturni centar u saradnji sa ovdašnjim srednjim školama, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

D.M.

„Vremeplov“ na TIN festu

