Velimir Bojović i Danijela Jurošević pobednici Kruševačkog polumaratona

Naš grad je ove subote, po šesti put, bio domaćin Krušvačkog Đenerali maratona. Pobednik centralne trke na 21,1 kilometar u muškoj konkurenciji je Velimir Bojović, a u ženskoj Danijela Jurošević

Baš kao što je organizator i najavio, bio je to ponovo pravi praznik trčanja u našem gradu. Posle pauze zbog epidemije korone, zbog koje je manifestacija prošle godine otkazana, ove je petstotinak učesnika iz Srbije i regiona nastupilo u jednoj od tri takmičarske trke, naravno uz rekreativce koji su bili deo Trke zadovoljstva i trke Dečiji osmeh, i ove godine rezervisane za najmlađe.

Sve ih je, neposredno pre početka takmičenja, pozdravila gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, koja je učesnicima poželela lake noge i dobre rezultate, uz obećanje da će i sama trčati na narednom Polumaratonu.

U disciplini po kojoj i čitav događaj nosi naziv, polumaratonskoj trci na 21,1 kilometar, pobedio je Velimir Bojović iz Beograda, odnosno u ženskoj konkurenciji Danijela Jurošević iz istog grada. Na deset kilometara najbrži su bili Đuro Borbelj iz Apatina i Hristina Jovanovska iz Skoplja, dok su u trci na pet kilometara prvi kroz cilj u centru gradada protrčali Branislav Stepanov iz Bečeja i Aleksandra Stojanović iz Vrnjačke Banje.

Inače, najstariji učesnik današnje manifestacije bio je 87-godišnji Beograđanin Vlada Stevanović, član Atletskog kluba Veteran, svojevremeno osvajač bronzane medalja na Svetskom prvenstvu u planinskom trčanju:

– U Kruševac i na ovakva takmičenja dovodi me želja za druženjem, za životom, za trajanjem. Mladi ljudi me uvek pozdrave i to mi daje posebnu inspiracija.

Prvi čovek Atletsko rekreativnog kluba Maratonac Seniša Gašić zadovoljan je kako je protekao današnji događaj:

– Lepo je vreme, ljudi su dobro raspoloženi i uspeli smo da i pored mnogo problema prourokovanih pandemijom korona virusa održimo kontinuitet manifestacije. Zato i apelujem na sve da se vakcinišu, da bi dogodine u još većem broju poslali lepu sliku iz carskog grada – rekao je Gašić u ime organizatora Polumaratona.

Manifestacija je i ove godine održana pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

S.M.