Održan Osmi polumaraton u Kruševcu

Takmičari iz svih delova Srbije, ali i inostranstva, danas su testirali svoje fizičke i psihičke kapacitete u trčanju na 21, 10 i 5 kilometara. Pre nego što je sama trka otpočela, gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, obratila se prisutnima i poželela dobrodošlicu svim takmičarima.

–Dobar dan, trkači! Želim vam uspešan start! Dobrodošli u grad Kruševac, koji se svake godine trudi da vam boravak i takmičenje učini maksimalno dobrim. Staza je odlična, vreme je odlično, želim vam dobre rezultate. Pozdravljam sve učesnike od najprofesionalnijih do onih najmanjih, ali i rekreativaca. Uživajte danas u našem carskom gradu na Osmom kruševačkom polumaratonu. – istakla je gradonačelnica.

Do daha i teških uzdisaja dolazili su takmičari različitih uzrasta i nivoa profesionalnosti, a trka Dečiji osmeh, u kojoj su trčala deca i roditelji, prethodila je polumaratonu i trci na deset i pet kilometara.

Organizator takmičenja Siniša Gašić, podelio je svoje utiske o čitavoj organizaciji dana i poželeo sreću takmičarima.

–Osmi po redu, trudimo se da svake godine budemo što bolji, ali prvo bih se zahvalio mališanima i roditeljima na jednoj fantastičnoj trci “Dečiji osmeh”, koja je okupila preko hiljadu mališana sa roditeljima. Mislim da smo poslali jednu prelepu sliku u svet iz našeg nekad prestonog grada. Želim da pozdravim sve takmičare i da se zahvalim što su od svih trka, izabrali baš kruševački polumaraton, da dođu da istrče. Ovo je sve nastalo zbog vas, samih trkača. Počeli su da je organizuju trkači, i dalje to radimo. Cilj nam je da afirmišemo sport i zdrav način života, a vi ste pravi ambasadori toga. Zahvalio bih se gradu Kruševcu kao generalnom pokrovitelju takmičenja i svim sponzorima. Želim vam uspešnu i brzu trku i da se viđamo u zdravlju dugi niz godina – rekao je on.

Štandovi vode, glukoznih napitaka, ali i zdravih kaloričnih namirnica bili su na raspolaganju vidno raspoloženim takmičarima, koji su se razgibavali i pripremali za trku.

Miloš Bićanin iz Aleksandrovca prvi put učestvuje na kruševačkom polumaratonu.

–Od septembra, pa do sada, imam oko osam istrčanih polumaratona na nivou Srbije. Sam se pripremam, od malena to radim i dobro mi ide – rekao je on.

Suzana Filipović iz Beograda učestvovala je nekoliko puta, na dnevnim i noćnim polumaratonima, a na današnjem, zauzela je treće mesto u svojoj kategoriji.

–Preko cele godine trčim, nemam pripremne periode. Nisam profesionalac, rekreativno trčim, ali non-stop, što bi se reklo. U klubu sam Ark „Somaraton”, a o Kruševcu nosim najlepše utiske, zato sam i ponovo ovde i drago mi je što sam uzela jedan od pehara – kazala je ona.

Milan Kostić iz Kraljeva, generalni sekretar atletskog kluba „Kraljevo”, pohvalio je čitavu današnju organizaciju

–Došli smo tu da trčimo 21, 10 i 5 kilometara. Ovo je jedan lep grad, dobra organizacija, a ono što čini Siniša Gašić je pravo čudo i sve su bolji, iz godine u godinu. Svako trčanje je izazov, ali druženje je najbitnije – rekao je on.

Na vitalnosti i fizičkoj spremi mnogi bi mogli da pozavide pedesetšestogodišnjem Zoranu Gavriloviću.

–Dolazim iz Zemuna. Ovo mi je druga trka ovde. Sviđa mi se Kruševac, a što se tiče priprema, to radim samostalno, a trčim svugde gde se organizuje. Trčim zbog zdravlja prvenstveno, pa onda zbog druženja – istakao je on.

U ženskoj i muškoj kategoriji u disciplini na 5 km, najuspešniji su bili Milica Tomašević Crvena zvezda i Aleksa Stajić Novi Sad. U disciplini na 10 km prva mesta osvojili su Vera Perović i Nikola Milović, a Saša Miljković sa iz Kosovske Mitrovice sa samo dvadeset godina osvojio u polumaraton u muškoj konkurenciji.

V.M.