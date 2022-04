Vaterpolisti Rasine sutra u baražu dočekuju šabačku Savu  

U drugoj sezoni Prve A lige vaterpolisti kruševačke Rasine uspeli su da u baražu pokušaju da obezbede opstanak u eliti. Oni će sutra ugostiti VK Sava iz Šapca koji je zauzeo drugo mesto u Super B ligi, a u subotu je revanš u gradu na Savi. Igra se na dve pobede.

Šef struke Rasine, Vladimir Tomašević, kaže da očekuje pobedu u prva dva meča i da trećeg neće biti.

– Svi su orni da pruže maksimum snage i znanja i da sačuvamo status A ligaša. To je za sve nas dan D i smatramo da su svi svesni te činjenice. Ne smemo dozvoliti, kada smo posle toliko godina od formiranja kluba 1984. godine, pre dve sezone, prvi put izborili plasman u rangu na korak do superligaškog, da sada to prokockamo– istakao je Tomašević.

Lj.Markovic