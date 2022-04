GO DSS: Rezultati bolji od predizbornih procena

Predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije Saša Anđelković, kaže da je zadovoljan rezultatima koje je koalicije NADA ostvarila na teritoriji Grada Kruševca, posebno ako se, kako navodi , uzme u obzir stav lokalnih medija prema toj koaliciji

– Što se tiče kampanje, na lokalu nije bilo nikakvih medijskih aktivnosti u smislu predstavljanja poslaničkih kandidata i programa stranaka. Nisam zadovoljan kako je ogranizovano praćenje aktivnosti i interesovanje od strane medija. Jedino smo sa novinama GRAD imali kontakt na tu temu, ali što se drugih tiče, nismo imali nikakve prilike – skrenuo je pažnju Anđelković.

Rekao je da se njihova kampanja na lokalu svela na deljenje letaka, na plakate , te na bilbord koji su, kako je istakao, mogli da dobiju svega dva, tri dana pred izbore.

Što se tiče medijskih prilika na nivou republike, Anđelković se oslanja na reči svog kandidata na predsedničkim izborima Miloša Jovanovića, ističući da je on relativno zadovoljan zastupljenošću u medijima.

S obzirom na ovakvu situaciju, Anđelković kaže da je zadovoljan rezultatima, kako na lokalu, tako i u Srbiji, koja su, kako ističe, premašili predizborna očekivanja.

– U gradu nam se rezultati kreću između 6 i 8,5 odsto, tako da smo tu zadovoljni . Što se tiče sela, nismo zadovoljni, gde su nam, izuzev u dva sela gde nismo imali glasove, rezultati od 3 do 5 odsto. Očekivali smo na parlamentarnim izborima od 3,5 do 4 odsto, a na predsedničkim oko 5, tako da smo u oba slučaja premašili očekivanja postigavši 5,4 na parlamentarnim i 5,9 odsto da predsedničkim izborima – istakao je Saša Anđelković, predsednik GO DSS.

L.S.