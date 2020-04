Uvodi se policijski čas od petka u 17 do ponedeljka u 5 časova

Zabrana kretanja za dane vokenda produžena je i od sada će važiti od petka u 17 časova do ponedeljka u 5. Ova odluka saopštena je na današnjoj konferenciji za novinare lekarskog tima Kruznog štaba

Prošlog vikenda zabrana se odnosila na period od 13 satu u subotu do 5 sati u ponedeljak.

Pomereno je i vreme kada će građani stariji od 65 godina koji su u 24-časovnoj izolaciji moći da idu u snabdevanje. Sada će za njih trgovine biti otvorene u petak od 4 do 7 ujutro.

Prema informacijama iznetim na konferenciji, vreme za šetnju kućnih ljubinmaca ostalo je isto: svake večeri od 23 do 1 iza ponoći i nedeljom od 8 do 10 časova. Nije rečeno da li će jutarnja šetnja biti uvedena i za subotu.

U Srbiji je u poslednja 24 sata regostrovano je 219 novozaraženih virusom COVID 19. Ukupno je 2666 zaraženih osoba. Od posledica korona virusa preminulo je 65 osoba, među kojima je i osam lica sa područja Rasinskog okruga.

N.B.

