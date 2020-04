Izmenjena odluka o policijskom času za Prvi maj: Zabrana kretanja do subote u 5

Krizni štab republike Srbije odlučio je da promeni odluku o merama zabrane kretanja tokom prvomajskih praznika. Tako će prvomajski policijski čas trajati od večeras u 18 do subote u 5 časova

U subotu i nedelju policijski čas će trajati kao i radnim danima – od 18 uveče do 5 ujutro.

Naši najstariji sugrađani će sutra, u petak, moći da svoje pravo na jednosatnu šetnju iskoriste dva puta u bilo koje doba dana, dok će u subotu i nedelju moći da izađu jednom dnevno na sat vremena od 18 časova do 5 ujutro.

Kako je saopšteno na konferenciji za novinare, i dalje je na snazi zabrana okupljanja više od dve osobe na otvorenom prostoru i ta će se mera strogo kontrolisati.

Na konferenciji je saopšteno da je do sada u Srbiji potvrđeno 9009 kovid pozitivnih, preminulo je 179, a izlečene su 1343 osobe.

U poslednja 24 sata testirano je oko 6700 građana, od kojih je pozitivno njih 285.

Do sada je ukupno u Srbiji testirano više od 80600 ljudi.

N.B.

