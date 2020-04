Policijski čas za uskršnje praznike – od petka do utorka?

Od petka u 17 do utorka u 5 časova trajaće zabrana kretanja za sve građane Srbije, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ovu odluku treba da potvrdi i Krizni štab.

Tokom uskršnjih praznika u Srbiji će, po svemu sudeći, trajati najduži policijski čas do sada. Građanima će biti zabranjeno kretanje 84 sata u kontinuitetu,- od petka u 17 do utorka u 5 časova. Ovo je na sinoćnjem gostovanju na RTS-u najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a trebalo bi da potvrdi Krizni štab.

Vučić je najavio i mogućnost da se od naredne nedelje građanima starijim od 65 godina koji su od 17. marta u izolaciji, dozvoli izlazak iz domova tri puta nedeljno u vreme policijskog časa. Kako je objasnio, oni bi u večernjim ili kasnim popodnevnim satima mogli da se prošetaju po pola sata tri puta nedeljno, ali najviše do 300 metara od svojih prebivališta i uz obavezno nošenje maski.

Odluka o zahtevu Sinoda Srpske pravoslavne crkve da se vernicima dozvoli da u nedelju od 5 do 10 časova dođu na uskršnju liturgiju, još nije doneta. Stručnjaci su jasno iskazali neslaganje sa ovim zahtevom, ali će konačnu reč dati Krizni štab. Vučić je rekao da podržava stav lekara i najavio da će danas razgovarati sa patrijarhom i članovima Sinoda, ali i da “mu ne pada na pamet da hapsi vladike i sveštenstvo”, mada se ovaj zahtev nije ni odnosio na sveštenstvo već na građane.

Od već postojećih mera, tokom produženog policijskog časa, ostaje na snazi dozvola za šetnju kućnih ljubimaca uveče od 23 do 1 i ulutru od 8 do 10 časova, najdalje 200 metara od adrese stanovanja, a za starije od 65 godina će najverovatnije i ovog petka ujutro od 4 do 7 biti otvorene prodavnice i apoteke.

N.B.

Policijski čas za uskršnje praznike – od petka do utorka?

Od petka u 17 do utorka u 5 časova trajaće zabrana kretanja za sve građane Srbije, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ovu odluku treba da potvrdi i Krizni štab. Tokom uskršnjih praznika u Srbiji će, po svemu sudeći, trajati najduži policijski čas do sada. Građanima će biti zabranjeno kretanje 84 sata u kontinuitetu,- od petka u 17 do utorka u 5 časova. Ovo je na sinoćnjem gostovanju na RTS-u najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a trebalo bi da potvrdi Krizni štab. Vučić je najavio i mogućnost da se od naredne nedelje građanima starijim od 65 godina koji su od 17.…