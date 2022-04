U susret Uskrsu proveravamo koliko košta farbanje jaja?

Farbanje jaja tradicija je koja se obavlja uoči Uskrsa. Ukrašavanje sličicama, šljokicama, prehrambenim bojama, salvetama, te farbanje lukovinom, neke su od tehnika kojima se domaćice služe. Kako je sve moguće ofarbati jaja, koliko jaja treba da se farba i koliko sve to košta, proverili smo na kruševačkim pijacama

Na kruševačkim pijacama danima je u ponudi uskršnji asortiman. Za jedno kokošje jaje građani treba da izdvoje od 13 do 16 dinara. Bela jaja, pogodnija za farbanje, nešto su skuplja, koštaju 20 dinara po komadu. Prodaju se i farbana jaja, za domaćice koje nemaju dovoljno vremena, a jedno takvo kokošje košta 100 dinara, dok je guščije čak 300.

– Kupila sam dvadest jaja za Uskrs. Sva jaja farbam u crveno, posle nalepim sličice i to je to. Nije trošak samo farbanje jaja, za praznike mora i da se sprema hrana, prvo posno, pa mrsno, sve to košta – kaže sugrađanka koja je htela da ostane anonimna.

Prodaje se i prateća dekoracija, korpice, trava, zečevi različitih oblika, čokoladice u uskršnjem duhu.

– Svake godine prodajemo uskršnju dekoraciju, međutim, ove godine je najgora prodaja u poslednjih 30 godina, verovatno zbog toga što je sve poskupelo… – otkriva prodavac Mile – Žiža.

Korpice za jaja koštaju od 100 dinara do 150 dinara, dok se one manje, za jedno jaje, mogu naći i po nižim cenama. Komplet ukrasnih veštačkih jaja od stiropora košta 100 dinara, veštačka trava za korpice kreće se od 30 dinara do 50 dinara. Kesica „domaće“ farbe za jaja stoji 5 dinara, dok kesica „makedonske“ prehrambene boje, koje se smatra intenzivnijom košta do 30 dinara.

Setovi sličica za ukrašavanje koštaju od 20 dinara do 50 dinara u zavinosti od količine sličica i motiva, dok folija „obuci jaje“ košta 20 dinara. Plastični cirkoni za ukrašavanje mogu se pazariti po ceni od 50 dinara do 100 dinara, a set za ukrašavanje jaja voskom košta 200 dinara, a sadrži pisaljku i komadić voska koji se topi.

M.S.