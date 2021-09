Upis novih članova u Likovni studio „Maja Olić“

Krenula je nova školska godina, te iz Likovnog studija „Maja Olić“ pozivaju roditelje da dođu do Kulturnog centra i upišu svoju decu na kreativne časove likovnog stvaralaštva. Upis traje tokom celog meseca, a časovi su namenjeni deci uzrasta od 5 do 16 godina. Rad se odvija u grupama, uz stručni nadzor likovnog pedagoga.

-Deca imaju prilike da na godišnjem nivou savladaju tehnike crtanja, slikanja i vajanja, dok je u starijoj grupi rad namenjen pre svega pripremnoj nastavi za upis u Srednje umetničke škole-kaže Marija Stojadinović, urednica likovnog programa u Kulturnom centru i likovni pedagog.

Tokom školske godine polaznici imaju prilike da učestviju na radionicama koje organizuju stručni predavači. O podršci i pomoći u stvaralačkom razvoju govori činjenica da se većina polaznika nakon završetka Osnovne škole opredeljuje za Srednje umetničke škole, a kasnije Umetničke fakultete.

Nastava počinje 4. oktobra, časovi se održavaju u broju 13, svakog ponedeljka tokom trajanja školske godine, u dva termina:

17:30- 18:00 ( mlađi uzrast od 5 do 11 godina)

18:15 do 20:45 ( stariji uzrast od 11 do 16 godina)

M.S.