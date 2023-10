Ugostitelji pod nadzorom: Kruševac dobio merač kontrole nivoa buke

Na prethodnoj Skupštini, jedna od odluka koja je doneta je Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata, a kontrolu će vršiti Komunalna milicija specijalnim uređajem. Kako smo saznali od načelnika Komunalne milicije, Dejana Ušljebrke, još uvek traje obuka službenih lica za korišćenje „merača buke“, a pre nego što se krene sa primenom odluke i kaznama, vlasnici kruševačkih ugostiteljskih objekata, biće obavešteni o načinu kontrolisanja nivoa buke, i kažnjavanju

Predlog Odluke o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada, koja propisuje način kontrole i merenje nivoa buke na javnom mestu, se našao na dnevnom redu, prethodne skupštine, kada je i usvojen. Zakonom o zaštiti buke propisana su ovlašćenja Komunalnoj miliciji da može da vrši merenje buke, a ovim zakonom propisana je i vrsta uređaja kojim se meri buka.

– Po novom zakonu nama su preneta ovlašćenja da vršimo kontrolu nivoa buke iz ugostiteljskih objekata. Građani su zbog buke iz lokala i ranije zvali nas, nekad i redovnu policiju. Mi smo postupali po prijavama, međutim tada je to sve podvođeno pod remećenje javnog reda i mira, a sada konačno imamo zakon i uređaj kojim je ovo sve regulisano – kaže Dejan Ušljebrka, načelnik komunalne milicije.

Kruševac je jedini grad u Srbiji, osim Beograda koji je doneo ovu odluku, a tim povodom

Gradska uprava je kupila specijalni uređaj za kontrolu nivoa buke, a obuka nadležnih za upotrebu ovog urđeaja je u toku.

– Zakonom je propisano i da mora da se prođe adekvatna obuka za rukovanje, nakon koje se dobija licenca. Još uvek obuku nisu prošli svi prošli obuku, jeste jedan deo službe.

Način merenja buke, definisan je Odlukom skupštine grada, a postupak merenja zavisi od tipa ugostiteljskog objekta.

– Bitno je da li buka dopire sa otvorenog ili zatvorenog prostora. Odlukom smo takođe precizirali i način merenja buke iz objekta koji se nalazi u okviru nekog većeg objekta. Nakon izvršenog merenja, preko odgovarajućeg programa podaci sa uređaja se prenose na računar. Kada pročitamo vrednosti sa izeštaja mi znamo da li je došlo do prekoračenja dozvoljenih vrednosti buke. Teritorija našeg Grada ima šest akustičnih zona, na primer zona, koja se odnosi na sam centar grada, u njoj je dozvoljen nivo buke 65 decibela, preko dana, a za noć 55 decibela – ističe Ušljebrka.

Komunalna milcija će postupati po prijavama građana, ali i u okviru redovnih patrolnih obilazaka, sa ugostiteljima biće održan sastanak kako bi se upoznali sa novim zakonom.

– Važno nam je da upoznamo ugostitelje da se pridržavaju propisanim vrednostima, ali i sa kaznama. Kazna za prekoračenje iznosiće 200 hiljada dinara za pravno lice, 100 hiljada za preduzetnike, odnosno 50 hiljada za odgovorno lice. Ukoliko se prekršaj ponovi u toku godinu dana od izricanja prve kazne, kazna za pravno lice kreće se od pola miliona do milion dinara, za preduzetnike od 200 do 250 hiljada dinara, uz obavezno oduzimanje izvora buke – najavlje Ušljebrka.

Kako smo uspeli da saznamo u razgovoru sa sugrađanima, većini, koja živi van centra grada, ne smeta buka i muzika iz kafića, dok onima koji žive u gradskom jezgru, buka ponekad biva nepodnošljiva.

– Živim u Pejtonu i do mene ta buka ne dopire, stvarno. Čuje se jedino kad je neki veći koncert u gradu, ali to traje do nekog pristojnog vremena – ističe Dragan Ž. (52).

Milica S. (33), koja živi u jednoj od stambenih zgrada u centru grada kaže da je buka iz kafića uznemirava.

– Nekada je centar Kruševca bio mirno mesto za žviot, a sad mi se čini da je buka sve jača, pogotovo tokom letnjih meseci. Nemam ništa protiv ugostiteljskih objekta, i sama volim da izlazim. Ali stvarno mi se ne sluša glasna muzika u dva noću, tokom vikenda i mom sinu od 5 godina smeta da se uspava. I sama sam više puta prijavljivala policiji, i nije baš urodilo plodom. Nadam se da će sad, pošto je propisano zakonom možda nešto da se promeni – kaže ona.

Penzionerki Svetlani N. (68) iz centra grada, takođe smeta buka.

– Ponekad je nemoguće spavati, leti zbog vrućine želiš da otvoriš prozor, i taman otvoriš, a ono buka. Zimi je podnošljivo, ali eto, drago mi je da je prepoznat problem i da smo dobili merač buke – kaže ona.

M. Janković