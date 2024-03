Pitali smo za vas: Kako funkcioniše merač kontrole nivoa buke u Kruševcu?

Krajem leta prošle godine, na jednoj od Skupština Grada, doneta je Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata kojom je određeno da kontrolu vrši Komunalna milicija specijalnim uređajem. Kako smo saznali od načelnika Komunalne milicije, Dejana Ušljebrke, sa praktičnom primenom uređaja je započeto početkom ove godine kada je 90 odsto pripadnika komunalne milicije završilo obuku i dobilo licencu da rukuju meračem

Kako ističu iz Komunalne milicije, ugostiteljski objekti su u međuvremenu upoznati o ovoj meri, dok građani prijave za ovu vrstu buke mogu podnositi njima.

– Da naglasim, pričamo samo o buci gde izvor buke potiče iz ugostiteljskih objekata usled emitovanja muzike. Da ne mešamo drugu vrstu buke koja spada pod javni red i mir, kao što je galama, svađa i tome slično – naglašava načelnik Komunalne milicije i dodaje da je sam uređaj nabavljen u drugoj polovini 2023. godine, nakon donošenja pomenute Odluke prilikom čije izrade su imali veliku pomoć nadležnih lica iz Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

Dobar deo pripadnika komunalne milicije je početkom ove godine uspešno okončao zakonom predviđenu obuku i dobio licencu da rukuje meračem za kontrolu buke. Od tog trenutka, Komunalna milicija u Kruševcu u okviru svojih redovnih patrolnih delatnosti, vrši kontrolu stepena neželjene buke. Uglavnom se merenje sprovodi uveče i noću, kada neželjena buka prelazi neke referentne vrednosti koje su propisane Odlukom. Takođe, Komunalna milicija će postupati i na osnovu prijava građana, kojih za sada nije bilo.

– Do sada smo sproveli nekih desetak kontrola u kojima smo imali samo jedan objekat koji je bio na granici referentne vrednosti za taj deo grada da je prelazio buku. Tom prilikom je izrečena usmena mera u skladu sa našim ovlašćenjima koja su nam propisana zakonom. Taj objekat je tog trenutka prekinuo sa emitovanjem buke, konkretno radilo se o muzici uživo. Pored toga, prijava građana nije bilo, ali trenutno je zimski period kada ta vrsta buke nije toliko izrađena. Dolaze topliji dani, kada kod ugostitelja generalno ima više muzičkih dešavanja, pa možemo očekivati i veći broj prijava s tim u vezi – kaže Dejan Ušljebrka.

Načelnik Komunalne milicije je dodatno pojasnio i pojmove vezane za neželjenu buku koja predstavlja onaj stepen koji prelazi granične referentne vrednosti za određeni deo grada.

– Nisu svi delovi grada u istoj akustičnoj zoni. Mi imamo šest gradskih akustičnih zona i za svaku zonu je određena referentna vrednost buke za dan, veče i noć. Primera radi, centar grada predstavlja jednu akustičnu zonu u kojoj je preko dana dozvoljen nivo buke 65 decibela, dok gornja granica za noć iznosi 55 decibela – ističe Ušljebrka.

Ukoliko se prekrši određeni nivo buke, slede kazne koje su propisane Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini. Kazna za prekoračenje iznosi 200 hiljada dinara za pravno lice, 100 hiljada za preduzetnike, odnosno 50 hiljada za fizičko lice. Ukoliko se prekršaj ponovi u toku godinu dana od izricanja prve kazne, finansijska sankcija za pravno lice se kreće od pola miliona do milion dinara, za preduzetnike od 200 do 250 hiljada dinara, uz pravo komunalne milicije da oduzme izvor buke.

– Prilikom kupovine merača, imali smo pomoć stručnih lica iz Zavoda za javno zdravlje koji ističu da se radi o odličnoj spravi. To nam je važno zbog toga da ukoliko dođe do nekog sudskog spora, mi imamo validan uređaj i validne izveštaje koje on pruža. Ti izveštaji na nekoliko strana obuhvataju koliko je trajalo merenje, kako se sama buka menjala, odnosno da li je izvor buke bio konstantan ili sa prekidima i tome slično. Zbog toga smo gledali da imamo najbolji uređaj, da ako dođe do sudskog odlučivanja mi možemo da branimo naše postupanje – zaključuje načelnik Komunalne milicije, Dejan Ušljebrka.

