U vremenu starog Kruševca: Gradsko venčanje 

U prvoj polovini 20. veka, a naročito posle 1930. godine, Kruševac već živi tipično gradskim načinom života

Solidna trgovačka, zanatlijska, ali i intelektualna sredina, kao i dobre veze sa prestonicom, čine da ova varoš poprima izgled i manire pravog grada.

Fotografija prikazuje venčanje jednog oficira sa svojom suprugom uz prisustvo svatova, najbližih članova familije i prijatelja. Svatovi su „uhvaćeni za večnost“ na ulazu crkve Svetog Đorđa u Kruševcu posle čina venčanja pred Bogom.

Fotografija je izrađena u fotografskom ateljeu „Rekord“.

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu