U vremenu starog Kruševca: Gradsko venčanje
Postavljeno: 27.09.2025
U prvoj polovini 20. veka, a naročito posle 1930. godine, Kruševac već živi tipično gradskim načinom života
Solidna trgovačka, zanatlijska, ali i intelektualna sredina, kao i dobre veze sa prestonicom, čine da ova varoš poprima izgled i manire pravog grada.
Fotografija prikazuje venčanje jednog oficira sa svojom suprugom uz prisustvo svatova, najbližih članova familije i prijatelja. Svatovi su „uhvaćeni za večnost“ na ulazu crkve Svetog Đorđa u Kruševcu posle čina venčanja pred Bogom.
Fotografija je izrađena u fotografskom ateljeu „Rekord“.
