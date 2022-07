U toku prijava za peti Astronomski kamp na Jastrepcu

Astronomsko udruženje „Eureka“ – Kruševac ove godine organizuje peti po redu astronomski kamp „Jastrebac 2022“. Ove godine učesnike kampa očekuju zanimljiva predavanja o aktuelnim temama iz astronomije, astrofotografije, kosmonautike, ali i vedre večeri na Jastrepcu odakle će posmatrati meteorski roj Perseida i druge vidljive objekte tokom noći. Kamp se realizuje u vili Idila od 13. do 15. avgusta, a pravo učešća na kampu imaju ljubitelji astronomije uzrasta od 15 do 30 godina, besplatan smeštaj i hrana omogućeni su za 25 prijavljenih

-Kao i prethodnih godina tokom dana organizovaćemo zanimljiva predavanja koje će držati članovi našeg udruženja i prijatelji našeg društva sa kojima imamo uspešnu saradnju. Polaznici će naučiti osnove astronomije, astrofotografije, moći će da postavljaju pitanja koja ih zanimaju iz astronomije. U večernjem delu biće organizovano posmatranje teleskopima iz blizine hotela, kod jezera, a svakako kamp se realizuje u periodu kad je vidljiv meteorski roj Perseida, pa se nadamo i uspešnom lovu na iste-najavljuje Zoran Tomić, jedan od osnivača Udruženja “Eureka”.

Kamp će trajati od 13. do 15 avgusta, a pravo učešća imaju svi ljubitelji astronomije, a prednost imaju oni od 15 do 30 godina. Do sada se prijavilo oko 50 učesnika.

-Finansijski imamo obezbeđeno učešće za 25 učesnika uzrasta 15 do 30 godina iz Kruševca kojima će smeštaj i učešće biti u potpunosti pokriveni. Ostali zainteresovani učesnici moraće da pokriju troškove smeštaja i ishrane, dok će materijal i knjigu „Mali vodič za buduće astronome amatere“ dobiti besplatno. Želja nam je da ovaj kamp dalje raste i da pokrijemo troškove za što više učesnika, ali na tome ćemo svakako u budućnosti raditi. Idealno bi bilo kad bi grad Kruševac planirao prostor za kampovanje gde bi u pravom smislu te reči mogli da napravimo kamp, čime ćemo dobiti još jednu Letenku u Srbiji. Za one koji ne znaju, Letenka je međunarodni astronomski kamp na Fruškoj gori koji se već preko 30 godina realizuje i koji nam je uzor za naš. Za sad imamo preko 50 prijava, ne samo iz Kruševca i okruga, već cele Srbije, sa Kosova i Metohije i čak iz Republike Srpske-ističe Tomić.

U ovakvom kampu najviše će uživati oni koji vole nauku i koji žele da nauče puno toga novog i zanimljivog, ali i da podele znanje i iskustvo sa ljudima koji nemaju slična interesovanja.

– Na svom primeru mogu potvrditi koliko mi je učešće na kampu Letenka značilo i za dalje bavljenje naukom, jer sam imao prilike da na takvom kampu učim od najboljih. Verujem da će naš kamp biti uspešan, da ćemo nastaviti tradiciju započetu pre 5 godina i da će ovogodišnji kamp biti odlična polazna tačka za njegovo dalje proširenje, pronalazak novih izvora za finansiranje istog i možda da postane nešto po čemu će Jastrebac i Kruševac biti prepoznatljivi u Srbiji i šire.

Ideja za astronomski kamp postoji dugo, prvi je realizovan 2018. godine, a poslednje dve godine zbog korone kamp je održan onlajn, u vidu radionica.

Inače, Astronomski kamp je podržan finansijski od strane Grada Kruševca sa iznosom od 150.000 dinara i realizuje se u okviru Lokalnog akcijskog plana za mlade. Pored Grada podršku pružaju i Kancelarija za mlade grada Kruševca, Centar za stručno usavršavanje i Turistička organizacija grada Kruševca, kao i Trajal korporacija.

Prijave učesnici mogu poslati na e-mail: [email protected] do 25. jula u ponoć.

M.Stanković