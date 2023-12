Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Biznis Inkubator Centru

U Biznis Inkubator Centru Kruševac danas je održan projekat „Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija“. Projekat je predstavila ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije, dr Jelena Begović

Na samom početku, prisutnima se obratila direktorka Biznis Inkubator Centra Martina Manojlović koja je poželela dobrodošlicu svim prisutnima.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo pripala da otvorim događaj „Srbija zemlja nauke, zemlja inovacija“ i to u našem carskom gradu Kruševcu. Biznis Inkubator Kruševac postoji više od jedne decenije i mi se trudimo da budemo mesto inovacija. Pomažemo malim i srednjim preduzećima u svom poslovanju, tu smo da zajedničkim radom stignemo do cilja. Naš grad će uskoro i dobiti Regionalni industrijsko-tehnološki park čija izgradnja počinje u martu mesecu i trajaće 18 meseci. To je veoma važan projekat koji još jednom pokazuje da je Kruševac grad inovacija i da ide u korak sa savremenim svetom – istakla je Martina Manojlović.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacije, Jelena Begović istakla je da je Kruševac grad nauke i inovacija i da ima ogroman potencijal da napreduje.

– Veoma sam srećna što sam danas ovde sa vama, što smo došli u našoj akciji i do Kruševca koji će biti jedan od malobrojnih koji će imati potpuno novi koncept industrijsko-tehnološkog parka. Cilj našeg ministarstva jeste povezivanje nauke i privrede, ali i pružanje podrške startap kompanijama i svim kompanijama koji baziraju svoje poslovanje na inovativnosti. Ovaj projekat sa kojim mi putujemo po Srbiji je napravljen kako bi se mnogi ljudi u našoj zemlji, pa i u Kruševcu informisali o tome šta država pruža. Fond za investicionu delatnost je fenomenalan mehanizam za podršku malim i srednjim preduzećima koji žele da uđu u inovacije, da se povežu sa akademijom, koji žele da neku svoju inovaciju, istraživanje i razvoj podignu na viši nivo. Kruševac će biti jedini grad u Srbiji koji će imati industrijsko-tehnološki park. Ogroman potencijal poseduje ovaj grad, odlične kompanije, lokalnu samoupravu koja podržava velike projekte i to je zaista veliki plus. U sledećih 5 godina, građani Kruševca će videti velike promene – rekla je dr Jelena Begović.

Nakon obraćanja, potpisan je i Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Kancelarije za dualno obrazovanje, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Naučno-tehnološkog parka u Nišu.

M.M.