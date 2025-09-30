U subotu Poljoprivredni i Sajam seoskog turizma u Kruševcu

Kruševac će i ove godine biti centar okupljanja poljoprivrednih proizvođača, izlagača i ljubitelja seoskog turizma. Očekuje se učešće preko 100 izlagača, a zbog epidemiološke situacije neće biti održana stočarska izložba

Poljoprivredni sajam koji će biti održan 4. oktobra na Kvantaškoj pijaci je prilika da se predstave domaći proizvodi, razmene iskustva i otkrije bogatstvo naše tradicije i gastronomije.

– Sajam je pre svega posvećen agrobiznisu. Na sajmu će biti predstavljena sredstva za zaštitu i prihranu bilja, semenska roba, poljoprivredna oprema i mehanizacija, baštenska oprema i alati – rekao je pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Darko Andonov.

U okviru poljoprivrednog sajma biće održana i izložba poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti i rukotvorina, ukrasnog sadnog materijala, vina, rakije i meda.

– Biće održano i takmičenje u najbolje pripremljenom etno štandu, školskom štandu i štandu Mesnih zajednica. Održaće se i takmičenje za najbolje pripremljeni ajvar, najbolje pripremljeno tradicionalno jelo, najbolje ukrašen slavski kolač – najavljuje Andonov.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Turistička organizacija grada Kruševca; Screenshot YouTube RTK