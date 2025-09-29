Jednokratna socijalna pomoć u teškim životnim situacijama

Jednokratna socijalna pomoć predstavlja finansijsku podršku namenjenu građanima i porodicama koje se nađu u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, kada im hitni ili vanredni troškovi ugroze osnovne uslove života. Ovu vrstu pomoći uređuje Zakon o socijalnoj zaštiti, a procenu i odluku o isplati donosi Centar za socijalni rad nadležan prema mestu prebivališta podnosioca zahteva

Pravo na jednokratnu pomoć mogu ostvariti porodice i pojedinci čiji prihodi ne pokrivaju ni osnovne troškove života, samci i samohrani roditelji sa maloletnom decom, kao i lica koja boluju od težih bolesti ili imaju invaliditet, a čiji mesečni izdaci za lekove i negu značajno prevazilaze njihove mogućnosti. Ovo pravo imaju i korisnici redovne socijalne pomoći, ukoliko se suoče sa nepredviđenim, vanrednim troškovima. Međutim, važno je naglasiti da se jednokratna pomoć ne dodeljuje automatski, svaki zahtev se razmatra pojedinačno, u skladu sa konkretnim potrebama i dokazima koje podnosilac priloži.

Da bi ostvarili pravo, građani moraju da podnesu zahtev u Centru za socijalni rad prema mestu prebivališta. Što više dokumentacije i jasnijih dokaza građani dostave, to su veće šanse da zahtev bude odobren.

Postupak obrade traje u proseku od 15 do 30 dana, a visina pomoći zavisi od više faktora. Najpre se procenjuje materijalno stanje porodice, zatim visina troškova koje treba pokriti, a konačni iznos određuje Centar za socijalni rad. Tako, na primer, ako samohrana majka sa dvoje dece priloži račune za lekove u vrednosti od 7.000 dinara i troškove za školski pribor od 3.000 dinara, Centar može da odobri pun iznos od 10.000 dinara. Ukoliko porodica ima makar skromne prihode, odobreni iznos se umanjuje za iznos tih prihoda. U praksi, to znači da bi pomoć u ovom slučaju bila 7.000 dinara, jer bi Centar u obzir uzeo prihod od 3.000 dinara mesečno.

Ova podrška od velikog je značaja za mnoge porodice koje se nađu u situacijama kada im je svaka pomoć dragocena. Često se dešava da građani pomoć traže zbog naglih zdravstvenih troškova, lekova, terapija, medicinske nege ili pomagala. Neretko su razlozi i neophodne nabavke za decu, poput udžbenika i pribora, kao i troškovi grejanja, naročito tokom zimskih meseci kada su izdaci za ogrev znatno veći.

Građani čiji zahtev bude odbijen imaju pravo na žalbu ili ponovno podnošenje zahteva, što im daje mogućnost da isprave eventualne propuste u dokumentaciji ili dokažu svoju potrebu detaljnije.

Jednokratna socijalna pomoć nije rešenje za sve finansijske probleme, ali može značajno olakšati situaciju kada se porodice suoče sa neplaniranim troškovima. Ona je osmišljena kao podrška u kriznim trenucima, da bi se građanima omogućilo da prebrode najteže dane i sačuvaju dostojanstvo života, dok ne pronađu trajnija rešenja za svoju egzistenciju.