U školama i vrtićima u Okrugu nakon vikenda još 18 obolelih

U osnovnim i srednjim školama i vrtićima u Rasinskom okrugu u ponedeljak je, posle dva neradna dana, registrovano 18 slučajeva oboljevanja od korona virusa, podaci su kruševačke Školske uprave

– Imali smo prijavljeno oboljevanje kod sedam učenika u osnovnim i srednjim školama, kod po troje nastavnika i kod jedne osobe iz pomoćno – tehničkog osoblja. Takodje, prijavljeno je i oboljevanja troje vaspitača i jednog pomoćnog radnika u vrtićima – rekao je za KruševacGrad načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Asković navodeći podatke za 23. novembar.

Juče je u Kruševcu zabeleženo oboljevanje kod petoro učenika i dvoje profesora te kod jednog vaspitača i pomoćnog radnika u vrtićima.

Asković trenutnu epidemiološku situaciju u Rasinskom okrugu ocenjuje kao stabilnu, jedno odeljenje kruševačke Medicinske škole je zbog dvoje pozitivnih đaka na on lajn nastavi, a za dve škole iz Okruga se razmatra mogućnost potpunog prelaska na onlajn nastavu.

– Ministarstvo prosvete je krajem prošle nedelje obavestilo lokalne samouprave da u dogovoru sa školama mogu da predlože da određene škole cele pređu na onlajn. U tom slučaju se one obraćaju nama, odnosno Školskoj upravi, a mi od Ministarstva tražimo saglasnost. Do sada to nije učinila ni jedan škola u Rasinskom okrugu, mada se razmišlja da se to uradi sa trsteničkom Gimnazijom i jednom osnovnom školom iz Aleksandrovca – kazao je Asković.

Prema podacima kruševačkog Zavoda za javno zdravlje od početka školske godine u Rasinskom okrugu je korona potvrđena kod 60 đaka i 17 prosvetnih radnika, medju kojima je nešto više od polovine, odnosno 31 učenik iz Kruševca, odakle je i osmoro obolelih prosvetara.

Jedna od najvećih kruševačkih osnovnih škola, OŠ „Dragomir Marković“, je od početka školske godine imala po jednog profesora i učenika sa koronom, koji su se nakon ozdravljenja vratili. Trenutno je u toj školi, prema rečima njenog direktora, Saše Jevtića, jedan profesor sa potvrđenom koronom, dok je dvadesetak đaka na onlajn nastavi jer su u izolaciji zbog kontakta koji su van škole imali sa osobama zaraženim koronom.

– Škola, za sada, nije žarište, dobro se držimo. Pratimo situaciju, u stalnoj smo komunikaciji sa Zavodom, Školskom upravom, policijom, delimo informacije. Roditeljima smo zabranili ulazak u školu, osim u izuzetnim situacijama, roditeljske sastanke smo održali onlajn, preko viber grupa, škola se redovno dezinfikuje – navodi Jevtić.

Kaže da su deca disciplinovana, da poštuju propisane mere, a da se najmlađi obično zaborave kada odu da kupe hranu, pa spuste maske.

– Dešava se i da im pukne lastiš na masci ili da im padne na pod pa dodju u moju kancelariju gde stoje rezervne maske. Na časovima su disciplinovani, navikli su se – kaže on.

Njegov je utisak da, za sada, nije bilo nesmotrenih poteza roditelja, odnosno nije primećeno da su deca sa simptomima respiratornih infekcija dolazila u školu.

Roditelji su, u skladu sa mogućnostima, dodaje Jevtić, ponudili pomoć u ovoj specifičnoj situaciji te su donirali dezobarijere, sredstva za dezinfekciju, veće pumpe za prskanje kako bi čistačice mogle brzo da dezinfikuje veće površine, bočice sa pumpicama za alkohol, koje su podeljene učiteljima, pomoćnim radnicima, postavljene na ulaz u školu, u zbornicu.

U toj školi je, takođe, u toku ugradnja bojlera kako bi u svim toaletima bilo tople vode, što finansira Gradska uprava u svim školama u Kruševcu, nakon što je to naložila sanitarna inspekcija.

J.B.

