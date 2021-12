U Samostalnom sindikatu predavanje “Peščanika” o borbi protiv nasilja prema ženama

U okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama”, aktivistinje Udruženja žena “Peščanik” razgovarale su sa članicama Ženske sekcije Saveza Samostalnog sindikata Kruševac. Učesnice su se složile da se o nasilju prema ženama danas više govori, da se obeležavaju važne godišnjice, ali da smo još uvek daleko od toga da kao društvo možemo da obezbedimo slobodan i bezbedan život polovini stanovništva

Osnivačica i predsednica UŽ “Peščanik”, Snežana Jakovljević, govorila je o ženskom organizovanju i aktivizmu te o osnivanju SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja u porodici:

–Postojanje ženskih specijalizovanih servisa za podršku ženama od neprocenjivog je značaja pre svega za same žene, a potom i za zajednicu, jer je SOS telefon jedinstveno mesto i prostor, u kojem se ženama bezrezervno i solidarno veruje i pruža psihosocijalna i emotivna podrška i razumevanje, kao i informacija o dostupnim vidovima institucionalne i zakonske zaštite.

Ona je podsetila da je SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja u Kruševcu osnovan februara 2009. kao prva usluga takve vrste u Rasinskom okrugu. Od tada do danas, obučenom timu konsultantkinja na SOS telefonu obratilo se više od 1000 žena. SOS telefon , 066 006 606 od ponedeljka do petka radi od 12 do 18 časova, a subotom od 11 do 15 časova.

Slavica Stanojlović Urošević, koordinatorka programa za borbu protiv nasilja prema ženama u UŽ “Peščanik” govorila je o procedurama i načinu rada SOS telefona:

–Mi smo tu da bismo ženi dale podršku i omogućile joj da povrati snagu i resurse da se suporstavi nasilju i iz njega izađe. Nasilje je rezultat disbalansa društvene moći između žena i muškaraca. Od porodičnog problema i nečega što se dešava između četiri zida, nasilje je postalo društveni problem zahvaljujući zalaganju ženskih grupa i organizacija svuda u svetu. Države su donosile zakone protiv rodno zasnovanog nasilja upravo zahvaljujući pristisku i zagovaranju ženskih grupa.

Zaključeno je da država mora da preuzme odgovornost da zaštiti žene, da podigne nivo njihove sigurnosti i bezbednosti i stvori efikasne mehanizme za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Učesnice razgovora je u ime Ženske sekcije SSS Kruševca pozdravila predsednica Milijana Milošević.

N.G.