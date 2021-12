Lep gest vozača iz Kruševca: Kako je MEGA taksi pomagao sugrađanima

Nakon proglašenja vanrednog stanja, te uvođenja policijskog časa, međugradski prevoz bio je ukinut na neodređeno vreme. U tom periodu, pored straha od zaražavanja do tada nepoznatim virusom, veliki broj ljudi borio se sa drugim zdravstvenim problemima, a novonastala situacija dodatno je otežavala njihovo svakodnevno funkcionisanje. I tu stupaju na scenu naši sagovornici

Pojedini privrednici iz našeg grada tada su se stavili na raspolaganje sugrađanima. MEGA taksi, u saradnji sa Udruženjem Narcis, koje se bavi podrškom onkološkim pacijentima i njihovim porodicama, besplatno je vozio na preglede u Niš. Po terapiju, na pregled i konzilijume tada su saobraćali vozači pomenutog taksi udruženja, a ovim humanim gestom u značajnoj meri pomogli obolelima od kancera.

Pored relacije Kruševac-Niš, ovo udruženje vozilo je pacijente i do Opšte bolnice Kruševac.

– Na raspolaganju smo bili sve vreme. Ja sam, na primer, najviše vozio obolele od karcinoma kojima je trebalo previjanje. Moj posao je bio da ih pokupim, odvezem na previjanje, tamo sačekam dok ne završe i kasnije opet vratim kući – rekao nam je Jugoslav Lozanac, ispred udruženja MEGA taksija.

U toku jednog dana pojedini vozači imali su dve do tri vožnje. Taksisiti su pozive dobijali iz bolnice, odakle su im davane adrese korisnika usluge.

– To je trajalo nekih dvadeset, trideset dana. Nakon što dobijem adresu i odvezem ih kuda treba, obično se tamo zadrže pola sata do sat vremena, ja ih čekam i onda idemo nazad – objašnjava on.

Neki od pacijenata na preglede su išli gotovo svakodnevno, ostali nešto ređe. Naš sagovornik naglašava da je prilikom svake vožnje izgrađen jedan lep odnos i da mu je bilo drago što je imao priliku da pomogne sugrađanima.

– Zahvaljivali su nam se svaki put kada smo ih vozili. Verovatno im je značila ta pomoć, pretpostavljam da deo njih nema sopstveno vozilo, a opet i put košta, tako da im je ovakva vrsta pomoći značila – dodaje Lozanac.

Vanredna situacija u kojoj smo se našli počtkom prošle godine zahtevala je od svih nas da napravimo neke ustupke kako bismo ljudima oko sebe, naročito onima kojima je pomoć potrebna, učinili podnošljivijim taj period. Kruševački taksisti se nisu obrukali. Pored pomenutog MEGA taksija koji se bavio razvoženjem pacijenata, druga taksi udruženja pomagala su sugrađanima na drugačiji način. Tako su, na primer, NEXT, BOSS, URBAN i PINK taksi besplatno su dopremali osnovne životne namirnice najstarijim sugrađanima.

