Treći javni poziv Projekta za konkurentnu poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, zajedno sa Upravom za agrarna plaćanja, je raspisalo Treći javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2023. godini

Kako se navodi u saopštenju Uprave za agrarna plaćanja, predmet Trećeg javnog poziva su bespovratna sredstva za investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u različitim oblastima.

To uključuje prijem, manipulaciju, utvrđivanje kvaliteta, doradu, skladištenje, preradu i plasman useva. Takođe, obuhvata i sektore prerade i plasmana mleka i mlečnih proizvoda, mesa i proizvoda od mesa, proizvodnje i plasmana vina, prerade/dorade, kao i pakovanja i plasmana pčelinjih proizvoda.

Javni poziv se odnosi i na plasmane proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, a u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata. Takođe, sredstva se odnose i na otkup, preradu, pripremu za dalju prodaju i plasman voća i povrća.

Trećim javnim pozivom su obuhvaćeni agregatori, i to: preduzetnici, privredna društva kao i zemljoradničke zadruge.

Rok za podnošenje prijava je do 2. februara 2024. godine i to u online formi, u okviru softverskog rešenja Projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije koji se nalazi na sajtu Uprave za agrarna plaćanja i sajtu Projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije.

Dodatne informacije, zainteresovani mogu pronaći preko mejl adrese [email protected] i brojeva telefona 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 39.

Takođe, sam tekst Javnog poziva i detaljnija tehnička uputstva o elektronskoj prijavi, zainteresovani mogu pronaći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, kao i na linku https://scap.rs

