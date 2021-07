U Rasinskom okrugu za lokalne mere zapošljavanja oko 85 miliona dinara

Po programima Nacionalne službe za zapošljavanja sredstva za podršku zapošljavanju za sada je iskoristilo oko 350 lica na području Rasinskog okruga. Reč je o subvencijama koje se finansiraju iz sredstava te službe, a većina od 13 programa zapošljavanja,za koje su javni pozivi raspisani početkom aprila, otvoreni su do 30. novembra. Dodatni podsticaji se daju preko lokalnih akcionih planova zapošljavanja, za koje pet lokalnih samouprava u Rasinskom okrugu i NSZ izdvajaju ukupno skoro 85 miliona dinara

Grad Kruševac za pet programa zapošljavanja izdvaja 17 miliona dinara, a NSZ 16,33 miliona dinara, s tim što je Kruševac za javne radove predvideo dodatnih 4 miliona dinara.U Varvarinu i Brusu za programe zapošljavanja u okviru lokalnih akcionih planova predviđeno je po 15 miliona dinara, od kojih je po šest miliona iz lokalnih budžeta, a po devet miliona iz sredstava NSZ, odnoso republičkog budžeta. Ukupna vrednost ovogodišnjeg lokalnog plana zapošljavanja u Trsteniku je 14 miliona dinara, a u Ćićevcu 3,45 miliona dinara, a finansiraju se po pola iz lokalnih i republičkog budžeta. Ugovori o merama koje se partnerski spovode sa lokalnim samouprvama potpisani su početkom jula, nakon čega opštine objavljuju javne pozive. Grad Kruševac je javni poziv objavio 23. jula, a predviđena je podrška za sprovođenje pet programa zapošljavanja.

Do sada je, prema podacima ovdašnje NSZ, u mere aktivne poltike zapošljavanja koje se sprovode po programima te službe, raspisanim u aprilu, uključeno 352 lica iz Rasinskog okruga.

– U ovoj godini je, do sada, uz subvenciju za samozapošljavanje do posla došlo73 lica, 78 osoba iz kategorije teže zapošljivih se zaposlilo kod poslodavaca, a među njima je 12 osoba sa invaliditetom. U javne radove je uključeno 72 lica, do kojih je 32 sa invaliditetom, dok 40 osoba koristi program stručne prakse – navodi Ana Bacić iz kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

Dodaje da se kroz program sticanja praktičnih znanjazaposlilo 50 lica, uz podršku za pripravnike sa visokom stručnom spremom do posla je došlo 13 osoba, a devet je uključeno u programobuka na zahtev poslodavca. U ovom periodu do posla je došlo i 15 osoba sa invaliditetom koje nisu imale radno iskustvo, dok su se dve osobe sa invaliditetom zaposlile uz ranu asistenciju.

Inače, tokom prošle godine u Rasinskom okrugu je sredstva iz programa zapošljavanja u Rasinskom okrugu koristilo 550 lica, dok je uprograme koje su sprovodile lokalne samouprave bilo uključeno još 339 lica.

Trenutno je na evidenciji nezaposlenih u Kruševcu 9.850 lica, a u Rasinskom okrugu 20.088, dok ih je pre godinu dana u Kruševcu bilo 10.947, a u Okrugu 20.773.

J.B.