Trend smanjenja nezaposlenosti u Rasinskom okrugu

Već godinama unazad nezaposlenost se konstantno smanjuje. Krajem januara na području Okruga registrovano je 15.998 nezaposlenih lica, od čega 7.634 na području grada, podaci su NSZ, filijala Kruševac.

U odnosu na isti period prošle godine, nezaposlenost je smanjena za 1.161 lice na području Okruga, odnosno 560 na području grada. Reči su naše sagovornice, Ane Bacić, načelnice odeljenja za programe preduzetništvo, obrazovanje i obuke.

– Ako pogledamo neki duži vremenski period, videćemo da je decembra 2012. godine na području grada bilo onoliko nezaposlenih lica koliko je sada na području Okruga – ističe Bacić.

Na osnovu prijava potreba za zapošljavanjem od strane poslodavca, postoji potreba za mehaničarima procesnih mašina (iz oblasti mašinske struke), a traže se i gumarski modelari, električari, bravari, stolari, magacioneri, prodavci i nekvalifikovana lica koja bi radila kao čistači.

– Tokom cele 2023. godine, najtraženija zanimanja bila su iz oblasti građevinske i mašinske struke, i to u svim stepenima obrazovanja, potom elektro struka. Pored toga, cele godine su se tražili bravari, stolari, magacioneri, vozači (pre svega teretnih vozila). U letnjem periodu povećava se potreba za prodavcima, konobarima i kuvarima – nastavlja naša sagovornica.

Aktivne mere zapošljavanja sprovode se po raspisanim javnim pozivima, koje je Nacionalna služba prošle godine raspisala 20. februara. Ove godine se očekuje da će novi javni pozivi biti raspisani do polovine marta.

– Svake godine imamo aktivne mere koje raspisuje Nacionalna služba. Negde na leto dolazi do zaključivanja sporazuma sa lokalnim samoupravama, koje izdvajaju svoja sredstva za zapošljavanje. Po potpisivanju tih sporazuma potpisuju se i javni pozivi u saradnji sa lokalnim samoupravama, a krajem godine dolazi do realizacije programa „Moja prva plata“. Ukupno 990 lica uključeno je u aktivne mere zapošljavanja. Sve ove mere ne dovode do zapošljavanja, jer program stručne prakse i program „Moja prva plata“ ne predstavljaju radni odnos. Ipak, više od polovine ove cifre se odnosi na programe koji vode direktno u zapošljavanje – zaključuje Bacić.

Ukupno 320 lica je otvorilo samostalni biznis. To su lica koja su bila zainteresovana za program samozapošljavanja, što predstavlja najatraktivniji program, izjavila je za naš list načelnica odeljenja za programe, preduzetništvo, obrazovanje i obuke Ana Bacić.

O. Milićević