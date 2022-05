Na Sajamu zapošljavanja slabo interesovanje nezaposlenih

Na Sajmu zapošljavanja, predstavilo se više od 40 poslodavaca, koji su tražili oko 500 radnika, a odziv nezaposlenih je bio neočekivano slab. Cilj Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je organizovala sajam, bio je da se na taj način ostvari direktan kontakt nezaposlenih sa poslodavcima.

Najveće interesovanje poslodavci su pokazali za zanatska zanimanja, nekvalifikovane i pomoćne radnike, kao i za lica sa visokom stručnom spremom, za koju su potrebne licence i određeno radno iskustvo, poput mašinskih, elektro i građevinskih inženjera.

– Imamo deo zanimanja za koja su neophodni državni ispiti i licence, koje često prave problem. Imamo više od 100 pravnika na evidenciji, a samo sedam ili osam ima položeni pravosudni ispit. Isto važi za građevinske inženjere ili arhitekte koji nemaju odgovarajuće licence i ne mogu da rade u struci, da potpišu projekte i da rade ono za šta su se školovali – rekao je direktor kruševačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Predrag Marković.

Sredstva za podršku zapošljavanju osim Nacionalne službe za zapošljavanje daju i lokalne samouprave, a konkursi za te programe su u toku.

– Posebno sam ponosan na činjenicu da je Kruševac kao grad sa povoljnim poslovnim okruženjem dobra destinacija za domaće i strane investitore, a još više me raduje to što smo u poslednjih deset godina više nego duplo smanjili broj nezaposlenih lica –kazao je zamenik gradonačelnice, Aleksandar Jovanović.

Zbog povećanog interesovanja za usluge koje nude, na sajmu su bili predstavnici Wiener Stadtische osiguranja, koji traže troje saradnika za prodaju i razvoj životnih osiguranja.

Ugostiteljski objekti „Čarapanska meana“ i „Olive tree“ traže veći broj radnika:

– Tražimo pomoćne kuvare i konobare, bilo kog stepena stručne spreme. Iskustvo nije potrebno. Nadamo se da će se pojaviti lica kojima treba posao – rekao je Hadži Goran Zajić.

Potrazi za novom radnom snagom na sajmu pridružila se firma „Duol“, koja se bavi pakovanjem zrnastih i praškastih prehrambenih proizvoda, kao i proizvodnjom aluminijumskih i drugih folija za domaćinstvo:

– Tražimo dva do tri lica, srednje stručne spreme. Već duže vreme imamo potrebu za tim profilom. Nadamo se da će biti uspešno ovo naše pojavljivanje na sajmu – rekla je Marina Zbiljić.

Više zanimanja, različitog stepena obrazovanja, potrebno je kompaniji „Behtel-Enka“:

– Najpotrebniji su vozači kamiona, čistačice, ekonomisti, građevinski inženjeri koji imaju licence i inženjeri bezbednosti na radu. Pozivamo sugrađane da se prijave i da nam se priključe – navela je Nevena Janković, predstavnica kompanije.

Osetno manju posećenost sajma, za razliku od prethodnih godina, primetila je i Katarina Kljajić, predstavnica firme „Hemoprodukt“. Kao jedan od razloga za teško pronalaženje radnika navodi i činjenicu da mnogi odlaze u inostranstvo:

– Bavimo se proizvodnjom deterdženata, kućne hemije i namenskih industrijskih sredstava. Trenutno imamo potrebe za komercijalistom, mašinbravarom i licem za potrebe održavanja mašina i aparata u firmi. Radno iskustvo nije neophodno. Nisam optimista po pitanju današnjeg sajma. Mislim da je odziv jako slab. Raniji odziv je bio mnogo veći.

Jovan Milosavljević sajam je posetio sa suprugom i unukom. Iz Velike Lomnice dolaze u nadi da će oboje naći posao koji bi im odgovarao:

-Već dugo sam bez posla. Nisam uspeo da ostvarim neki duži radni staž, firma bi propala ili bi se neka druga nesreća desila zbog koje bih ubrzo ostao bez posla. Završio sam zanat za obućara i imam C kategoriju za vožnju kamiona, a inače znam puno toga da radim. Na sajmu sam se prijavio za rad u firmama u kojima su potrebni vozači i magacioneri. U nekima je radno vreme od 7 do 15 časova, što nam zaista odgovara jer smo mi ipak malo stariji ljudi, zato sam doveo i suprugu, možda bude nekog posla i za nju – kazao je Jovan.

Nakon 32. godine radnog staža u više kompanija, Ružica Milošević ponovo je u potrazi za poslom:

– Do 17. maja radila sam u firmi „BG produkt“, pre toga sam radila 27 godina u „14. oktobru“ u proizvodnji, zatim godinu i po dana u mlekari u Mrmošu. Spremna sam da radim bilo koji posao. Najvise me je zainteresovao rad u „Kuperu“, gde su potrebni pomoćni radnici.

Bošković Tijana, diplomirani inženjer životne sredine nikada nije radila u struci. Sajam je posetila u nadi da će pronaći posao u skladu sa svojim obrazovanjem.

– Prvi put sam na Sajmu i interesuju me sve firme koje nude radno mesto za diplomirane inženjere. Ne tražim neke posebne uslove, samo želim da što pre počnem da radim u struci. Uglavnom su me svi pitali ista ili slična pitanja, odakle dolazim, pitali su me za državljanstvo, za obrazovanje i naravno za radno iskustvo. Na razgovoru za posao u kompaniji „Kuper“ pored osnovnih pitanja zanimalo ih je i moje poznavanje engleskog jezika, kao i to da li sam spremna za rad u trećoj smeni – rekla je ona za KruševacGrad.

Kruševac je ove godine, zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za subvencije za zapošljavanje izdvojio nešto više od 40 miliona dinara. Prema podacima NSZ u maju prošle godine na evidenciji nezaposlenih u Rasinskom okrugu bilo je nešto više od 20 i po hiljada lica, a trenutno ih je preko 17.900. U Kruševcu je u isto vreme prošle godine bilo nešto više od 10 hiljada nezaposlenih, dok ih je sada oko 8.400.

J.A. – M.S.