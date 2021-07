Kruševljanin Mladen Dodić trener u Indoneziji

Bivši fudbaler i trener kruševačkog Napretka, koji je igrao i u Obiliću, Železniku, ostavio trag i u Novom Pazaru , Javoru iz Ivanjice, Jagodini, Lokomotivi iz Bugarske, skrasio se u PS Slemanu iz Degdžakarte u Indoneziji

– Ekipa je u Prvoj ligi, a mom dolasku kumovao je nekadašnji fudbaler Napretka Antonić. Sve je bilo uredno do pojave virusa Kovid 19 i prvenstvo je prekinuto. Kada sve bude u redu,vraćam se u Indoneziju – kaže Mladen Dodić.

Igračko i trenersko iskustvo ovom fudbalskom stručnjaku ne manjka. Ponekad mu je u prošlosti sreća okrenula leđa, ali takav je igrački i trenerski život.

– Valja složiti sve kockice, a to je teško. Ja, po prirodi posla, ništa ne prepuštam slučaju. Kada me je legendarni Dragiša Binić želeo u redovoma Napretka, bez oklevanja sam prihvatio. Tada me je supruga pitala:,,Sve druge analiziraš, a Napredak ne?,, Objasnio sam da su to emocije, jer da nije bilo Napretka, ne bi bilo ni mene – govori Mladen Dodić.

Igrač i trener, kome bi mnogi pozavideli na uspešnoj karijeri je treći Srbin u Indoneziji, u kojoj se utakmice Prve lige razlikuju od naših po tome što se igraju pred punim tribinana. Tu su i Antonić i Maslać iz Novog Sada.

Lj.Marković