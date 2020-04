Kod sto ljudi iz Rasinskog okruga do danas je potvrđen korona virus, a medju njima je 73- oje sa područja Kruševca, podaci su nadležnih službi

U protekla 24 sata evidentirano je devetoro novoobolelih u Okrugu, među kojima je šestoro iz Kruševca, dvoje iz Varvarina i jedan iz Trstenika.

To znači da je do sada u Varvarinu korona virus potvrđen kod 15 osoba, a u Trsteniku kod četiri lica. U Ćićevcu do sada ima četiri potvrđena slučaja korone, Aleksandrovcu virus ima troje pacijenata dok je u Brusu jedan.

Kruševački Zavod za javno zdravlje je od početka epidemije do sada na analizu poslao 304 uzoraka pacijenata sa područja Rasinskog okruga.

J.B.

U Rasinskom okrugu devet novoobolelih od korone, ukupno sto

Kod sto ljudi iz Rasinskog okruga do danas je potvrđen korona virus, a medju njima je 73- oje sa područja Kruševca, podaci su nadležnih službi U protekla 24 sata evidentirano je devetoro novoobolelih u Okrugu, među kojima je šestoro iz Kruševca, dvoje iz Varvarina i jedan iz Trstenika. To znači da je do sada u Varvarinu korona virus potvrđen kod 15 osoba, a u Trsteniku kod četiri lica. U Ćićevcu do sada ima četiri potvrđena slučaja korone, Aleksandrovcu virus ima troje pacijenata dok je u Brusu jedan. Kruševački Zavod za javno zdravlje je od početka epidemije do sada na analizu…