U predmetu napada na Borka Stefanovića i još dva lica održano pripremno ročište, glavni pretres krajem oktobra 

Pripremno ročište u predmetu napada koji se prošlog novembra dogodio na tadašnjeg lidera Levice Srbije Borka Stefanovića, člana te stranke Bobana Jovanovića i jednog policajca održano je danas pred Višim sudom u Kruševcu

Advokat Ivan Ninić, zastupnik dvojiceoštećenih je novinarima nakon pripremnog ročišta rekao da je tužilac izložio optužnicu i predložio dokaze.

– Kao punomoćnik oštećenih Jovanovića i Stefanovića saglasio sam se sa predloženim dokazima. U opticaju je da se sasluša 18 lica. Optuženi i oštećeni bi trebalo da se saslušaju 29. oktobra, za kada je zakazan glavni pretres – rekao je on.

Zabrinjavajuće je, kako je dodao, to što se jedan od optuženih, M.Š., danas nije pojavio, odnosno nije obavestio sud o razlozima nepojavljivanja, a njegov branilac je obavestio sud da mesec dana sa njim nema nikakvog kontakta.

– To je pomalo čudna procesna situacija i može da oteža dalji tok postupka jer ne znamo gde se čovek nalazi. Sudija je zbog njegovog nepojavljivanja izdala naredbu Policijskoj upravi Kruševac za njegovo privodjenje na dan sledećeg ročišta. Ako ga ne nadju na adresi nećemo imati procesne uslove da držimo naredno ročište, postoji takodje i druga procesna gimnastika da on dan ranije opozove punomoćje. Tu potencijalno vidim problem za 29. oktobar, ali da ne prejudiciramo, da vidimo kako će se odvijati – rekao je on.

Nakon što je u izjavi medijima advokatica Jovana Vučković Pejčić, zastupnica sve trojice optuženih, apelovala da se „političke promocije izmeste iz postupka“ advokat Ninić je istakao da u sudnici uopšte nije bilo politike.

– Održano je pripremno ročište, mi smo u skladu sa zakonom održali pripremni pretres, dali predloge dokaza, dvojica prisutnih optuženih su se izjasnila o svim navodima iz optužnice. Ja očekujem i apelujem da se političke promocije izmeste iz ovog postupka i da on ostane u sudu gde mu je i mesto – kazala je novinarima advokatica Jovana Vučković Pejčić, posle pripremnog ročišta.

Prema ranijim informacijama kruševačko Više javno tužilaštvo je krajem marta podiglo optužnicu protiv M.Š., M.Ž. i D.G. zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu na štetu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, a osumnjičeni M.Š. i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene delatnosti.

Inače, 23. novembra prošle godine pred početak tribine Saveza za Srbiju, koja je trebalo da se održi u kruševačkoj Mesnoj zajednici Rasadnik, tadašnji predsednik Levice Srbije Borko Stefanović i još nekoliko lica je napadnuto. Zbog toga su posle nedelju dana u Kruševcu lideri opozicije održali tibinu i protestnu šetnju pod sloganom „Stop krvavim košuljama“. Protest je nastavljen nedelju dana kasnije u Beogradu. Ubrzo je dobio novi slogan „Jedan od pet miliona“, proširio se u jednom trenutku na stotinak gradova i opština, da bi potom nastavio jednom nedeljno da se održava u Beogradu.

